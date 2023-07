Emergenza caldo, oggi e domani bollino rosso in 19 città

(Adnkronos) – In Italia l'allerta caldo resterà al livello massimo di 3, oggi e domani, in 19 capoluoghi dei 27 monitorati dal sistema di sorveglianza del ministero della Salute sulle ondate di calore. Nell'ultimo aggiornamento del bollettino, le città da bollino rosso sono Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

Sabato 22 luglio le città roventi scenderanno a 18, con Bologna che passerà al livello di allerta 1 (bollino giallo). Domani e sabato l'afa concederà una tregua in 7 capoluoghi: Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona avranno bollino verde (allerta zero). —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata