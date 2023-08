Elezioni Usa 2024, sondaggio: Trump in testa a primarie 50 punti sopra DeSantis

(Adnkronos) – Donald Trump resta saldamente in testa alle primarie repubblicane, con un vantaggio di quasi 50 punti su colui che viene considerato il suo principale sfidante, Ron DeSantis. E' quanto emerge da un sondaggio Yougov condotto per la Cbs, secondo cui l'ex presidente può contare sul 62% delle preferenze, contro il 16% del governatore della Florida, mentre il resto degli sfidanti – dal suo ex vice Mike Pence all'ex governatore del New Jersey, Chris Christie – non raggiunge neanche la doppia cifra. Non solo: dal sondaggio emerge che il 77% degli elettori repubblicani ritiene che Trump sia vittima di una persecuzione politica e che non ha violato alcuna legge non volendo riconoscere l'esito delle elezioni del novembre del 2020, vinte da Joe Biden. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

