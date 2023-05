Elezioni comunali in Sicilia, affluenza in calo: a Catania ha votato il 40%

(Adnkronos) –

Elezioni comunali in Sicilia, seggi riaperti alle 7 per la seconda e conclusiva giornata al voto per le amministrative in 128 comuni tra cui Catania. Nell'isola si registra un forte calo di affluenza nella prima giornata delle elezioni. Ieri sera, alla chiusura dei seggi alle 23, la percentuale dei votanti è stata del 44,38%, più bassa in tutti i comuni rispetto alla scorsa tornata elettorale. A Catania l'affluenza è stata del 39,89% con un calo del 13,24%; a Ragusa del 43,31% con -14,91%; a Siracusa del 42,40% con – 12,90% mentre a Trapani ha votato il 42,89% con un calo del 16,27%. I seggi chiuderanno alle 15. Subito dopo comincerà lo spoglio.

