Ecuador, elezioni 2023: sicurezza candidati alla presidenza affidata all’esercito

(Adnkronos) – Sarà l'esercito a garantire d'ora in poi la sicurezza dei candidati alla presidenza dell'Ecuador, Luisa González di Revolución Ciudadana, vicina all'ex presidente di sinistra Rafael Correa, e Daniel Noboa di Acción Democrática Nacional. E' quanto ha annunciato il presidente Guillermo Lasso in vista del ballottaggio previsto per il 15 ottobre in un Paese ancora sotto choc per l'uccisione a Quito, durante la campagna elettorale in vista del voto del 20 agosto, del candidato Fernando Villavicencio. "Ho ordinato alle Forze Armate di prendersi carico, immediatamente, della sicurezza dei candidati alla presidenza – ha detto Lasso – La nostra democrazia uscirà rafforzata da questo processo elettorale e per questo è essenziale che i candidati abbiano una protezione sufficiente". Intanto Christian Zurita, il candidato subentrato a Villavicencio, ha fatto sapere che pensa di lasciare il Paese dopo aver ricevuto minacce di morte. "A causa delle condizioni di sicurezza dovrò assentarmi per un po' dall'Ecuador – ha detto in un'intervista a Bbc Mundo – Sono molto serie e gravi".

