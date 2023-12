Ecco tutti i lavori di domani (è già domani)

I titoli di studio possono chiamarsi allo stesso modo del presente ma sono professioni del tutto nuove e diverse, per le quali non basta l’esperienza vissuta in un solo Paese. Sono titoli di studio simili a quelli del passato ma con competenze e capacità del tutto nuove e su scala digitale e mondiale.

I nuovi lavori e le scorciatoie per diventare ricchi

Non c’è peggior errore che guardare al futuro con gli occhi fissati sul presente. Il fatto è anche più rilevante se si pensa ai lavori del domani, che però è già qui, è già oggi. Continuiamo a pensare, con la mente del passato, alle professioni canoniche: medico, avvocato, ingegnere, psicologo… e le pensiamo come le vedevano i nostri genitori. Ferme come in una foto del secolo XX.

Ci sono poi molti tra i giovani che pensano di trovare delle scorciatoie per diventare ricchi e famosi facendo il cantante, l’attore, lo sportivo. Se ce l’ha fatta Sinner, Chiesa, Elodie, perché non io? File di giovani ai provini per Tale e quale show, per fare il cantante, l’attore, per giocare nei pulcini dell’Inter. Una volta i genitori tentavano di dissuadere i figli dal vivere di sogni e si sforzavano di indirizzarli verso le Facoltà di Economia e Commercio, Giurisprudenza, Medicina, Lettere e Filosofia, Ingegneria… oggi vanno alle partitelle di calcio e alle lezioni di sci, tennis o di nuoto sperando di avere in casa un piccolo Baggio o una piccola Goggia, un nuovo Sinner o una nuova Federica Pellegrini che faccia svoltare la loro vita, con lauti guadagni ma come dice Gianni Morandi, “uno su mille ce la fa”, anzi neanche, uno su un milione!

Basta un fatto imprevedibile come una pandemia e tutte le previsioni saltano in aria

Si parla poco di quali saranno i lavori del futuro per cui bisogna prepararsi fin da adesso. Gli studenti di oggi e le Università. Quando si parla di futuro però è sempre difficile farsi comprendere perché alla popolazione mancano gli strumenti di interpretazione. Non si riesce a immaginare qualcosa che deve ancora accadere, o che sta accadendo, ma della quale resta difficile distinguere i segnali giusti da quelli falsi. La realtà è dinamica e cambiano i parametri in maniera spesso vorticosa e imprevedibile: basta poi una pandemia e una guerra a far saltare il processo di crescita e di cambiamento. Si fanno salti in avanti e precipitose ricadute.

Non tutti i Paesi progrediscono all’unisono, anche se il mondo oggi è più piccolo e le influenze reciproche sono altissime, culture, tempi e livelli di preparazione e bisogni sono ancora diversi tra i Popoli e i Paesi. Gli atteggiamenti verso la vita non si equivalgono. Le opportunità sono diverse da luogo a luogo. Per me resta valido un principio che non ci può far sbagliare. Lasciate che i giovani viaggino. Che facciano più esperienze possibile fuori casa. Lontano dalla bambagia dei genitori. Che vivano le difficoltà. Che affrontino i problemi e li risolvano da soli. La famiglia non li deve abbandonare ma deve restare l’ultimo baluardo ad andare loro in soccorso.

Viaggiare, fare esperienze lontano da casa, resta la base per crescere

I lavori del futuro sono inseriti in un mercato mutevole e dinamico, internazionalmente collegato, e bisogna sapersi adattare alle richieste delle imprese e della società a livello globale. Oggi una professione ha più possibilità di costituire un mezzo di promozione sociale se si avvale dell’esperienza internazionale. Conoscere lingue, studiare all’estero, fare esperienze di vita, anche per un periodo, in un altro Paese, apre la mente e accresce le possibilità di successo e di trovare la propria strada.

Restare chiusi nella propria realtà natale confinerà il ragazzo in esperienze povere e senza prospettive. Ma entriamo nel vivo della questione. Quali sono le professioni di domani, i titoli di studio più richiesti? Le competenze che sono ricercate nel mondo per poter contare su una prospettiva di vita soddisfacente?

Economia, Giurisprudenza e Medicina sono le lauree del futuro

Pensavate che vi avrei nominato professioni informatiche. Lo farò. Ma bisogna partire da quello che abbiamo per crescere e queste professioni che ci paiono antiche di fatto saranno riempite di nuovi programmi e importanti per nuove conquiste. Il medico non è più quello che veniva a casa e curava tutta la famiglia più con un buon consiglio che con i farmaci. Uno studio dell’ANPAL e Unioncamere sul fabbisogno occupazionale a medio termine ha fatto emergere che le lauree più richieste dell’immediato futuro sono quelle di economia e giurisprudenza, seguite da medicina e ingegneria.

Sono previste 40mila unità come fabbisogno nell’ambito di Economia e Commercio; 39mila con competenza Giuridica e di Politica sociale; 35mila nel settore Medico sanitario; altre 34.600 nel settore ingegneristico. Non è vero che il mercato delle professioni tradizionali sia saturo. Servono persone qualificate, che parlino inglese o anche altri idiomi. Che abbiano espletato studi e master in università estere. E che siano in grado di aggiornarsi perché collegate con le università e i centri di studio e ricerca più prestigiosi.

Non basta il titolo conseguito. Bisogna essere persone proiettate verso il futuro. Il fabbisogno occupazionale dei settori privati e pubblici entro il 2025 è compreso tra i 3,5 e i 3,9 milioni di lavoratori! Se poi prendiamo in esame il mercato internazionale le opportunità sono molte più alte, come i guadagni e le possibilità di carriera.

I lavori del futuro: innovazione, digitalizzazione e nuovi scenari

L’innovazione è la parola magica che sottostà ad ogni preparazione professionale. La capacità di stare al passo coi tempi e gli aggiornamenti. Tutto cambia velocemente e non se ne fanno nulla le imprese di un ingegnere laureato se non si aggiorna e se non sa come informarsi, crescere, sulle tecnologie, i macchinari, gli strumenti di lavoro, sui materiali in uso, sulle capacità, sulle modalità di risparmio e soprattutto, qui vengono altre due parole magiche: sull’uso di tecnologie digitali e sull’applicazione della sostenibilità ambientale!

Senza capacità digitali e attenzione ai problemi ambientali non si va da nessuna parte, perché, qualsiasi cosa dicano i negazionisti del cambiamento climatico, delle potenzialità dei vaccini e i fautori del terrapiattismo, l’ambiente va preservato. Tutte le società sono concentrate in questa battaglia, che pur lentamente, ma mica tanto poi, sta cambiando la faccia della produttività futura.

Salesforce Consultant: consulente per rinforzare le vendite

Si tratta di colui che, utilizzando la propria esperienza, capacità di risoluzione dei problemi e estro creativo, progetterà, costruirà, fornirà e manterrà il sistema di vendita. È uno dei migliori investimenti per il proprio futuro. Tutte le aziende si sono dotate di questa competenza per crescere le proprie capacità di sviluppo. Stando a una ricerca dell’International Data Corporation, il sistema Salesforce creerà circa 9,3 milioni di posti di lavoro in futuro entro il 2026: solo nel mercato italiano, si prevede un fabbisogno di circa 93 mila unità nei prossimi quattro anni. Tutto si basa sulla vendita.

Ingegnere dedicato all’Intelligenza Artificiale

Come sfruttare le potenzialità incredibili dell’Intelligenza Artificiale all’interno di una azienda? L’intelligenza artificiale (AI), come dice la parola stessa, è una disciplina che studia come si possano realizzare sistemi informatici in grado di simulare le capacità e il comportamento del pensiero umano. In base ai dati che vengono forniti all’AI lei è in grado di risolvere le nostre richieste in tempi più brevi e con maggiori soluzioni.

Molti si preoccupano della possibilità che questa forma di intelligenza possa un giorno scalzare quella umana per sostituirla, visto che un programma di AI è in grado di risolvere problemi ma anche di imparare dalla realtà e incamerare dati nuovi dalle esperienze fatte.

A me questo sembra un problema molto lontano e comunque non è detto affatto che ci faremo fregare da una macchina che abbiamo costruito e che possiamo gestire. Mi sembrano più preoccupazioni utili per una sceneggiatura cinematografica e per soddisfare le nostre ataviche paure, piuttosto che reali questioni su cui discutere.

Il ruolo dell’ingegnere consiste nel progettare, sviluppare e implementare servizi cognitivi e soluzioni di machine learning, deep learning e apprendimento automatico. Grazie alle competenze dell’ingegnere esperto in AI, l’azienda può mantenere il suo vantaggio competitivo sul mercato.

Machine Learning Specialist: lo specialista dell’apprendimento automatico

Il fine del suo lavoro è quello di sviluppare algoritmi orientati all’apprendimento di informazioni e comportamenti, con un’attenta analisi di dati tramite metodi matematico-computazionali. Stando al report del World Economic Forum sul futuro del lavoro i nuovi mestieri nel campo dell’intelligenza artificialedell’apprendimento automatico e della crescita tecnologica saranno circa 97 milioni nel mondo!

Manager della Transizione Digitale e Project Manager

Sono figure professionali esperte in ambito economico-manageriale, tecnologico e statistico-matematico. La figura del Project Manager è un professionista, un ingegnere gestionale, che si occupa di avviare, pianificare, mettere in atto e concludere un progetto aziendale, con la responsabilità di monitorarne l’andamento e di condurre la propria squadra verso l’obiettivo desiderato dal cliente.

E-commerce Manager: direttore vendite on line

È colui che deve creare, coordinare e gestire le attività di vendita online dell’azienda, definendo strategie orientate alla generazione di entrate derivanti da prodotti o servizi esposti in vetrina sul web. Gli affari on line e le piattaforme di vendita a distanza rappresentano già il presente del commercio internazionale. Non è chiaro se avranno uno sviluppo lineare perché in termini fiscali ancora sfuggono al controllo dei paesi in cui operano e questo non potrà durare a lungo.

SEO Specialist: aumenta l’autorevolezza, la visibilità di un sito web

Questa è una figura di cui nella società si sa poco ma che nelle aziende è già una figura chiave. È lui che si occupa di posizionare i contenuti on line in cima all’elenco dei risultati dei motori di ricerca. È un esperto di Google e ogni suo segreto. È l’occhio del Grande Fratello che studia ogni utente e ne sfrutta le tendenze per vendergli prodotti, idee, tendenze anche politiche. Forse per questo non si informano abbastanza gli utenti su questa figura.

Ma la nostra libertà è sempre meno sostanziale e siamo noi stessi, partecipando ai social, a fornire a queste figure dati per poterci gestire. La battaglia sembra impari ma non ci giurerei, le capacità di reazione delle società sono imprevedibili quando è in ballo la libertà dei cittadini.

Cyber Security Analyst. Colui che si occupa della sicurezza dei dati aziendali

Figura molto richiesta. Recentemente al centro dello scandalo del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, presidente, non denunciato in Senato, della Cyberalm srl che vende software di sicurezza digitale a imprese pubbliche. Gli analisti di sicurezza digitale sono coloro che difendono i dati dagli attacchi di hacker per ripristinare i sistemi colpiti utilizzando specifici strumenti di sicurezza in ambito digitale. Il tutto per evitare che le violazioni esterne possano compromettere l’integrità e la privacy delle informazioni aziendali.

Data Scientist: analizzatore di dati

Colui che organizza, classifica e analizza i dati che riguardano la vita aziendale ma anche le nostre vite, essenziali per conoscere i clienti e le loro tendenze. Attraverso gli strumenti di analisi, tecnologie in cloud, automazioni e machine learning (apprendimento automatico)

Si possono prendere decisioni orientate alla crescita dell’azienda. Noi siamo il target di riferimento, i clienti, l’obbiettivo di vendita di prodotti, desideri, idee, soluzioni. Più siamo conoscibili e più saremo accontentabili. Fa paura ma è la nuova dittatura verso cui stiamo andando, più o meno consapevolmente.

Cloud Architect: architetto dei sistemi informatici

Questa nuova figura professionalesi presenta come un architetto dei sistemi informatici, che ha il compito di rendere più agili i processi aziendali di gestione, comunicazione e condivisione delle informazioni. Nel dettaglio, un architetto del cloud si occupa di progettare e costruire ambienti in cloud scalabili e flessibili, offrendo una risposta positiva al cambiamento e garantendo un adattamento più rapido alle esigenze di business di un’impresa.

Imprenditore della ristorazione

È una figura professionale emergente che crea, sviluppa e gestisce un’attività di business con una forte specializzazione nel settore dell’accoglienza, ricoprendo un ruolo di vertice nella gestione della ristorazione e valorizzando la cultura enogastronomica in maniera completamente nuova. Questa figura è già operante in tutti i ristoranti stellati.

Infermieri: quelli italiani li cercano anche in Norvegia

Ci sarà sempre più bisogno di operatori sanitari che siano in grado di curare, assistere ed educare il singolo cittadino sul territorio, abbinando competenze cliniche, mediche e scientifiche all’amore e alla propensione verso le cure di sé. I dati parlano chiaro: stando a un censimento FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) sulla carenza infermieristica, in Italia e nelle nostre strutture sanitarie pubbliche e private mancano circa 63mila infermieri. Ha fatto notizia la caccia che da Norvegia e Gran Bretagna si fa verso gli infermieri italiani, che godono di buona fama e preparazione, cui vengono offerti stipendi iniziali di 3.500€ mensili e facilitazioni abitative.

Giurista d’Impresa

È un professionista (avvocato) che si occupa di tutelare gliinteressi giuridici dell’azienda in cui opera, orientandone le decisioni in modo da calcolare, prevenire o evitare i rischi di natura legale. In secondo luogo, il giurista d’impresa fornisce giudizi circa l’attendibilità delle indicazioni legislative da adottare, si occupa della gestione di eventuali contenziosi o controversie legali e mantiene saldi i rapporti con le istituzioni di riferimento.

Criminologo

Molto in voga nelle trasmissioni di cronaca nera delle tv nazionali (Roberta Bruzzone in primis) è un professionista con una completa conoscenza degli strumenti d’indagine adottati dalla comunità scientifica. Studiare i crimini di qualsiasi natura, scovare i criminali serve a prevenire i reati pubblici o ambientali e lottare contro frodi aziendali o bancarie.

Avvocato d’Affari Internazionale

L’avvocato d’affari che opera in campo internazionale ha competenze integrate nella conoscenza dei sistemi normativi e dei meccanismi dei mercati mondiali. Leggere un bilancio di impresa, predisporre ed interpretare documenti contrattuali, assistere un’azienda nei processi di internazionalizzazione, applicare le conoscenze relative al diritto commerciale e ai mercati finanziari.

Come vedete, i nomi delle professioni tornano con quelli classici, ma i compiti sono molto più ampi, più specifici e richiedono competenze internazionali e digitali. Tutto lascia presagire che lo sforzo che si richiede ai nostri studenti non sarà per niente più facile, tutt’altro. Sta ai genitori capire che la vita sarà sempre più complicata quanto più il mondo andrà incontro ai problemi cui stiamo già assistendo: epidemie ricorrenti, conflitti internazionali che potrebbero deflagrare in qualcosa di più grave ma che certamente sono destinati a durare nel tempo e ad aumentare di numero.

In pratica la Terza Guerra Mondiale è già in atto solo che si combatte fisicamente in più aree diversificate e con metodi complessi, dove i vecchi criteri studiati nelle scuole militari sono già stati superati. Oggi la comunicazione propagandistica, le tecnologie digitali e di intelligence contano quanto e più della distruttività di taluni armi. Questa incertezza aumenta la difficoltà di fare previsioni a medio e lungo termine. Si fanno ma rischiano di essere smentite a breve.

La tecnologia pare fare passi da gigante ma sappiamo già che non risolverà i problemi dell’umanità, alle prese sempre più con le disgrazie ambientali e la sopravvivenza del sistema ecologico che governa il pianeta. Per questo ci occuperemo prossimamente delle professioni legate al Green.