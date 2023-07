È morto Milan Kundera, lo scrittore aveva 94 anni

(Adnkronos) – Lo scrittore ceco naturalizzato francese Milan Kundera, celebre autore del best seller internazionale 'L'insostenibile leggerezza dell'essere', è morto a Parigi all'età di 94 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla televisione ceca questa mattina. Famoso in tutto il mondo con le sue opere tradotte in una quarantina di lingue, Kundera era un autore assai riservato, dalle rarissime apparizioni pubbliche. Le sue informazioni biografiche ufficiali si limitavano alla seguente dichiarazione: "Milan Kundera è nato in Cecoslovacchia. Si è trasferito in Francia nel 1975". —[email protected] (Web Info)

