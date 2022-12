E-commerce per la casa: aumentano le recensioni positive per Salerno Casalinghi

La crescita del settore dei casalinghi ha superato i livelli pre-Covid, mostrando un apprezzamento in aumento da parte dei consumatori per il modello d’acquisto ibrido. Secondo l’Osservatorio Non Food di GS1 Italy, nel 2021 il comparto dei casalinghi è cresciuto del 4,9%, con gli store fisici che tengono ma funzionano meglio quando sono integrati con l’online e un e-commerce dedicato.

Si tratta dell’approccio seguito da Salerno Casalinghi, una realtà in rapida crescita nel settore dei prodotti per la casa. L’azienda, forte di un’esperienza quarantennale nella vendita al dettaglio nell’ambito dei casalinghi, gestisce anche l’e-commerce Salernocasalinghi.it, un webshop che offre un’esperienza d’acquisto moderna e intuitiva con un’ampia scelta di prodotti delle migliori marche e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

In particolare, lo store online di Salerno Casalinghi ha aumentato le recensioni positive in modo considerevole, a dimostrazione della qualità del servizio e dell’attenzione dedicata alle esigenze dei clienti.

In poco tempo l’e-commerce ha ricevuto 103 valutazioni verificate con Trusted Shop, un sistema indipendente che garantisce l’autenticità dei feedback dei clienti e ha rilasciato allo store online il prestigioso Sigillo di Qualità.

Qualità-prezzo, spedizioni efficienti e ampio catalogo: gli utenti premiano Salernocaslinghi.it

La proposta di Salernocasalinghi.it, unita alla professionalità e all’ottima customer experience offerta agli utenti, ha permesso all’e-commerce italiano di affermarsi con un vero e proprio punto di riferimento nel settore dei casalinghi online.

Il boom di vendite legato a questi prodotti, inoltre, denota la voglia di prendersi cura della propria casa, migliorando l’ambiente domestico in cui ormai si trascorre sempre più tempo. Dallo smart working all’insegnamento a distanza, lo spazio abitativo si sta trasformando in un luogo multifunzionale, che richiede alcuni accorgimenti per renderlo più confortevole, pratico e adatto alla quotidianità.

Ciò vale soprattutto per la cucina, un ambiente che è stato completamente riscoperto durante la pandemia, rimanendo anche nel post-Covid uno spazio sempre più centrale nello svolgimento delle attività quotidiane. Allo stesso tempo, gli italiani sono sempre più consapevoli dell’importanza di vivere bene il tempo libero, anche nei piccoli momenti di relax, come la degustazione di un espresso in casa o la preparazione di dolci, pizze e piatti da consumare con familiari e amici.

Salerno Casalinghi ha intercettato la necessità di molte persone di acquistare online i prodotti per la casa, proponendo consegne puntuali e veloci, prezzi competitivi in rapporto alla qualità dei prodotti e un vasto assortimento di articoli per la casa e la possibilità di trovare anche prodotti insoliti, come il catalogo per il cake design, le bomboniere di qualità o i forni per la pizza portatili da usare in terrazzo o in giardino.

Secondo le recensioni certificate dei clienti, Salerno Casalinghi ha ottenuto il 98% di giudizi positivi, con addirittura il 96% di recensioni a 5 stelle e un punteggio complessivo di 4,91 su 5, un riscontro che premia la qualità dell’offerta dello store online e la cura dedicata ad ogni dettaglio.

Salerno Casalinghi: tutto per la casa, anche con pagamento dilazionato

La soddisfazione dei clienti passa inevitabilmente per l’offerta di prodotti che incontrano le esigenze dei consumatori. Ovviamente, l’inflazione e gli incrementi dei costi sostenuti dalle famiglie ha aumentato l’attenzione al risparmio, tuttavia la maggior parte delle persone continua a preferire l’acquisto di prodotti di qualità, durevoli e funzionali per l’ambiente domestico.

Su Salernocasalinghi.it gli utenti possono trovare piccoli elettrodomestici, utensili per la cucina, articoli per la caffetteria, accessori per la tavola e oggetti d’arredo per la casa, accuratamente selezionati tra le migliori proposte dei brand più importanti del settore. Nella sezione dedicata ai prodotti più venduti ci sono anche le idee regalo, gli articoli per feste e ricorrenze speciali e i prodotti stagionali, dai contenitori per l’olio d’oliva agli articoli per l’outdoor e i picnic.

Per individuare le opportunità più interessanti del momento è possibile conoscere le migliori offerte iscrivendosi gratuitamente alla newsletter. Inoltre, sul sito di Salerno Casalinghi è possibile acquistare online a rate, anche senza interessi, con tante soluzioni per pagare dilazionato attraverso i principali servizi di Buy Now Pay Later come PayPal, Pagolight, Alma, Scalapay e Splittypay, oltre alla spedizione gratuita sopra 89 euro di spesa nell’e-commerce.

