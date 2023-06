Dove fare un piercing a Roma o nel Lazio? Marco Manzo occupa il primo posto nella nostra classifica dei migliori studi di piercing a Roma e nel Lazio. Il suo Tribal Tattoo Studio vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore. Può essere paragonato a una clinica, poiché dispone di sterilizzatori d’aria o sistemi di ricambio d’aria, come avviene nelle sale operatorie. Qui, tutti i materiali sono conformi alle norme UNIEN1811, sterili e scartati di fronte al cliente.

In questo studio si adottano gli standard più elevati, quindi se state pensando di fare un piercing, questo è il posto giusto. Qui avrete la possibilità di scegliere il vostro gioiello per l’esecuzione, con un’ampia selezione di monili particolari, introvabili e di estrema eleganza nei materiali conformi. Marco Manzo è il principale docente nei corsi professionali obbligatori per gli esercenti di questa attività e insegna la tecnica e l’igiene sul lavoro. Il Tribal Tattoo Studio rappresenta una vera e propria istituzione per gli appassionati del settore. Marco Manzo è stato intervistato centinaia di volte per raccontare il suo lavoro e il suo settore. Se state pensando di fare un piercing a Roma, una visita al Tribal Tattoo Studio è d’obbligo.

Viterbo: Underskin Tattoo Tra gli studi più frequentati dell’area laziale, troviamo Underskin Tattoo a Viterbo, che ha da poco festeggiato il suo nono anno di apertura.

Latina: Underskin Think Underskin Think è lo studio di Adriano Montanari, aperto da oltre vent’anni ed è molto conosciuto tra Latina e Rieti.

Rieti: Country Life Tattoo a Rieti è considerato uno degli studi più frequentati del territorio.

Il consiglio della redazione è quello di valutare attentamente gli studi autorizzati per tatuaggi e piercing nel Lazio, che sono oltre 1500. La legge del Lazio permette la pratica di tutti i tipi di forature solo nei centri professionali di tatuaggi e piercing. Alle farmacie e alle profumerie è consentita solo la foratura del lobo dell’orecchio, mentre tutte le altre forature devono essere effettuate esclusivamente in studi professionali che svolgono regolarmente questa attività.

Piercing Italia: quali sono i piercing più diffusi e i materiali più sicuri

I piercing più diffusi sono l’ombelico, l’elica, il septum e il capezzolo, quest’ultimo viene eseguito a volte anche per risolvere una problematica estetica, come il capezzolo introflesso, senza dover ricorrere alla chirurgia. Il trago è molto di moda ed è uno dei piercing più difficili da eseguire. Molto popolari sono anche i microdermal sulle diverse zone del corpo.

I metalli più sicuri sono l’acciaio chirurgico di grado medico e la nuova lega cromo cobalto.

Piercing e minorenni: leggi tutto

Altro aspetto importante da considerare, è quello relativo all’età dei minorenni che volessero farsi un piercing: la pratica è vietata al di sotto dei 14 anni di età, fatta eccezione per il lobo dell’orecchio solo con il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la patria potestà. Per i minori di anni 18, maggiori di 14, invece, si potranno eseguire piercing anche diversi dal lobo solo con il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale.

