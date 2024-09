Dovbyk illude, Paredes gela l’Olimpico: Roma 1-1 Athletic Bilbao

Pareggio beffardo per i giallorossi in vantaggio con Dovbyk nel primo tempo ed in pieno controllo del gioco

Pareggio beffardo per i giallorossi in vantaggio con Dovbyk nel primo tempo ed in pieno controllo del gioco. La rete di Paredes a 10′ dalla fine spegne l’entusiasmo giallorosso.

Primo Tempo

12′ – Occasione Bilbao: calcio d’angolo dalla destra per i baschi che trova la deviazione di Aitor Paredes: palla che sfiora la traversa.

32′ – Vantaggio Roma con Dovbyk: perfetto il cross dalla sinistra di Angelino diretto sulla fronte dell’attaccante ucraino che di testa schiaccia in rete.

47′ – Termina il primo tempo all’Olimpico: Roma-Athletic Bilbao 1-0.

Secondo Tempo

54′ – Soulé vicino al raddoppio: caparbio l’argentino nel farsi padrone di una palla persa e puntare la porta del Bilbao: il destro esalta i riflessi di Agirrezabala.

74′ – Brivido Athletic Bilbao: dopo un’azione insistita la palla finisce tra i piedi di Inaki Williams che di destro sfiora la traversa.

85′ – Pareggio del Bilbao: schema su punizione con la palla che finisce sulla testa di Paredes bravo ad indirizzare all’angolo il pallone del pareggio.

96′ – Fine dei giochi all’Olimpico: Roma-Athletic Bilbao 1-1.

Le Pagelle

Svilar 6: non è chiamato a parate importanti e, con i fratelli Williams contro, è già un impresa di per sé. Non può nulla sul colpo di testa di Paredes diretto all’angolo alto.

Mancini 6,5: oltre ad una buona prestazione di reparto, aggiunge la soluzione del gioco in verticale verso il porto sicuro Dovbyk.

N’Dicka 6,5: chiude a doppia mandata il passaggio verso la porta di Svilar.

Hermoso 6,5: aggiunge esperienza ad un reparto già di per sé solido e affidabile.

Celik 6: pensa più al supporto difensivo che ad offendere.

Kone 6: soffre la fisicità del centrocampo avversario perdendo qualche contrasto di troppo.

Cristante 6,5: dura lotta a centrocampo per guadagnare il possesso. Prova di forza la sua che quando c’è da giocare duro non tira mai indietro la gamba.

Angelino 7: il gioco di svolge tutto sul suo lato e a giudicare l’assist visto per Dovbyk, si capisce anche il motivo.

Dybala 7: autentica masterclass all’Olimpico. Sul gol di Dovbyk apre l’azione con un tunnel visionario. Giocate intelligenti e funzionali, di un’altra categoria.

Baldanzi 6,5: indemoniato. Lo trovi a sinistra, in mediana, sul lato destro. Prova di cuore e polmoni che sfianca la dura resistenza del Bilbao.

Dovbyk 7: nascosto tra le maglie dei baschi, esce fuori nel posto giusto al momento giusto. Movimento e zuccata da bomber vero.

All. Juric 6: sfiora il secondo successo su due alla guida della Roma. Buona comunque la prova dei suoi, in pieno controllo del gioco, e del risultato, fino a 5′ dalla fine.

Foto: A.S. Roma Facebook