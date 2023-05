Dott. Di Bella: evidenze scientifiche emergenti sui concetti e l’impiego della vitaminologia

Sono ampie e crescenti le conferme cliniche e le pubblicazioni sulla valorizzazione terapeutica dei nuovi concetti e criteri d’impiego della vitaminologia, anticipati da decenni dal prof. Luigi Di Bella. Dal ruolo originario biochimico-vitale, la vitaminologia è assurta a quello terapeutico razionale, essenziale, volto a realizzare l’equilibrio organico mantenendo costante il rapporto tra materia organica vivente e contenuto energetico.

Il ruolo e il valore straordinario delle vitamine

Le cellule e gli organuli che contengono rappresentano la sede in cui avvengono le reazioni vitali, cioè i cambiamenti materiali della sostanza vivente. Dall’equilibrio di queste reazioni positive o negative, origina quella situazione di stabilità che è condizione e aspetto essenziale della vita, considerando che ogni cambiamento della materia vivente non può prescindere da un adeguamento dello stato energetico. Solo minime variazioni quantitative di produzione, assorbimento, cioè elaborazione del terreno biologico e del suo corrispettivo energetico sono compatibili con la vita.

Cioè le reazioni devono procedere per passaggi graduali di entità minima, materiali energetici reciprocamente compensati nel tempo. Ciò si realizza se la materia trasformata è di entità minima con trasmutazioni attraverso gradi ugualmente ridotti. Questo continuo divenire, per le eccezionali finalità cui tende, deve esse finemente modulato e gradualmente regolato, e nelle sue linee essenziali, sarebbe impossibile senza le vitamine, il cui fine è il condizionamento e la regolazione di quell’equilibrio materia organica-energia su cui poggia la vita.

Conoscere appieno le vitamine

La piena conoscenza delle vitamine equivale alla conoscenza dei più fini equilibri e dei rapporti energia-materia e di tutti i riflessi dell’attività vitale. Se questa è l’essenza della vita, se ne comprende il peso determinante nelle sue deviazioni dal contesto fisiologico. La conoscenza della composizione chimica, della formazione, della localizzazione all’interno della cellula, del momento del loro intervento, della regolazione e dell’entità della loro attività, consente di cogliere l’essenza della vita fisiologica e di correggere le sue deviazioni patologiche.

La conoscenza approfondita dei meccanismi regolatori della vita normale, fisiologica, può consentire pertanto la predisposizione di contromisure efficaci per evitare deviazioni incompatibili con la salute e con la vita. L’informazione genetica, i codici della vita contengono “Geni” che codificano e regolano ogni funzione, ogni aspetto della vita, l’immunità, le funzioni neuro endocrine, la predisposizione o meno a neoplasie ecc.

Alcuni geni svolgono un ruolo vitale nell’immunità, negli equilibri psicofisici, nei meccanismi di difesa dal tumore. I geni possono essere indotti, (attivati) o silenziati, (repressi). Le vitamine attivano, favoriscono l’espressione di geni che promuovono l’immunità e geni antitumorali (oncosoppressori) che inibiscono i tumori.

La modulazione dei geni, la loro attivazione o repressione si definisce in biologia modulazione epigenetica del DNA che è uno degli aspetti fondamentali recentemente emersi sulle proprietà dei retinoidi, vitamina E, D3, C di intervenire sull’informazione genetica, sull’espressione o repressione di geni, regolando fisiologicamente funzioni vitali. Silenziando geni oncogeni e/o attivando geni oncosoppressori possono esercitare un ruolo vitale e insostituibile nella prevenzione e terapia antitumorale.

Retinoidi + Vitamine E, D, C

E’ stato evidenziato che essenzialmente i retinoidi costituiscono, in sinergia con le vitamine E, D, C, l’asse portante dell’immunità, al punto da formulare una nuova classificazione dell’intero sistema immunitario secondo la “teoria dell’acido retinoico endogeno” e “sindrome da deplezione dell’acido retinoico”.

Un ruolo primario nell’immunità è svolto dal “gene inducibile (attivato) dall’acido retinoico” (gruppo A), che in sinergismo col Beta interferone attiva una “cascata“ di proteine determinanti nella funzione immunitaria. Una presenza adeguata dei retinoidi attiva una risposta rapida ed efficiente nei confronti di eventi infettivi e traumatici, mentre la loro carenza costituisce una fragilità e un terreno biologico predisposto alle deviazioni delle funzioni vitali.

I geni che bloccano i tumori

Un dato significativo scientificamente documentato, la funzione di gene oncosoppressore (che blocca i tumori) della proteina di membrana cellulare del recettore RAR beta dei retinoidi. In sinergismo con i retinoidi la vitamina E può esercitare un effetto epigenetico antitumorale attivando l’espressione del gene di riparazione del DNA, MLH1 e di quello della metilazione fisiologica DNMT, che metilando i promotori dei geni oncogeni ne impedisce l’espressione, l’attività.

Se queste evidenze fossero state valorizzate nel periodo pandemico, molto probabilmente si sarebbe ridotto il numero dei contagi e dei decessi.

Oggi evidenze scientifiche sicuramente determinanti nella prevenzione e terapia del cancro e di altre patologie, concezioni terapeutiche rigorosamente logiche e razionali, applicate con risultati positivi, non solo non sono valorizzate in terapia, ma sono state e sono oggetto di disinformazione, censura, divieti.

A chi si ostina a negare l’evidenza, a censurare, oscurare queste documentate verità scientifiche sostenendo che non esistono pubblicazioni relative nelle banche dati biomediche possiamo rispondere con le note affermazioni del Vangelo “Non esiste peggior cieco di chi non vuole vedere, né peggior sordo di chi non vuole sentire”.

Con mio padre sperimentammo per primi la realizzazione di un programma già pianificato e avviato da tempo, un percorso di totale asservimento alla ricerca, alla medicina, alla salute e alla vita, dei diritti e della libertà, ai filantropi del “Relativismo”, ai benefattori del “Nuovo Ordine Mondiale”. Solo smascherando, neutralizzando, questo luciferino clone neoplastico dell’umanità, essenza e natura di queste élite, l’umanità potrà affrancarsi da tutte le forme di cancro. Sia fisico che morale e spirituale e recuperare la certezza del diritto, l’edificazione etica, i valori morali e spirituali e la scienza medica potrà ricercare la Verità, unica Via che porta alla Vita.

Dott. Giuseppe Di Bella

