Domenica 1 dicembre visite gratis ai Musei di Roma Capitale

L’iniziativa, come ogni prima domenica del mese, è promossa da Roma Capitale. Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi

Domenica 1° dicembre, come ogni prima domenica del mese, Roma apre gratuitamente le porte dei suoi tesori artistici e archeologici. Una giornata imperdibile per romani e turisti che vogliono immergersi nella straordinaria ricchezza culturale della città eterna senza costi di ingresso. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, offre l’opportunità di visitare musei, aree archeologiche e luoghi d’arte tra i più iconici della città.

1 dicembre, le aree archeologiche da visitare

Tra i luoghi storici più suggestivi che sarà possibile esplorare gratuitamente, si segnalano:

Parco Archeologico del Celio (ore 7:00-17:30): al suo interno il Museo della Forma Urbis sarà visitabile dalle 10:00 alle 16:00 (ultimo ingresso ore 15:00). Accesso da Viale del Parco del Celio 20/22 o da Clivo di Scauro 4 .

Area Sacra di Largo Argentina (9:30-16:00): una delle aree archeologiche più affascinanti, con un ultimo ingresso previsto alle ore 15:00.

Circo Massimo (9:30-16:00): un'occasione per scoprire il fascino dell'antico stadio romano, con accesso consentito fino a un'ora prima della chiusura.

Villa di Massenzio (Via Appia Antica 153): visitabile dalle 10:00 alle 16:00, con ultimo ingresso alle 15:00.

Fori Imperiali (dalla Colonna Traiana, ore 9:00-16:30): uno dei luoghi simbolo di Roma antica, aperto al pubblico con ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

1 dicembre, i musei civici da visitare

Oltre alle aree archeologiche, saranno visitabili gratuitamente anche numerosi musei del Sistema Musei di Roma Capitale. Tra questi:

Musei Capitolini : cuore della storia e dell’arte romana, situati nella magnifica Piazza del Campidoglio.

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali : un viaggio nella Roma imperiale attraverso uno dei complessi architettonici più straordinari della città.

Museo dell'Ara Pacis : con la sua celebre ara dedicata alla pace augustea.

Centrale Montemartini : un connubio unico tra arte classica e archeologia industriale.

Museo di Roma e Museo di Roma in Trastevere : che offrono uno sguardo sulla storia e le tradizioni della città.

Galleria d'Arte Moderna : una collezione che celebra l'arte contemporanea.

Musei di Villa Torlonia (Casino Nobile, Casina delle Civette, Serra Moresca e Casino dei Principi): splendidi esempi di architettura eclettica e liberty.

(Casino Nobile, Casina delle Civette, Serra Moresca e Casino dei Principi): splendidi esempi di architettura eclettica e liberty. Museo Civico di Zoologia: per grandi e piccoli appassionati di natura.

Tra le attrazioni imperdibili, il giardino di Villa Caffarelli ospita una spettacolare ricostruzione in scala reale del Colosso di Costantino. La statua, alta circa 13 metri, è stata realizzata utilizzando tecniche innovative partendo dai frammenti originali del IV secolo d.C. conservati nei Musei Capitolini. Un’opportunità rara per ammirare uno dei simboli dell’antica Roma.

Aperti regolarmente i musei ad ingresso libero

Oltre a quelli inclusi nella giornata speciale, saranno aperti regolarmente anche i musei abitualmente a ingresso libero, tra cui:

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Museo Napoleonico

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Museo di Casal de’ Pazzi

Museo delle Mura

Villa di Massenzio

L’ingresso è libero, compatibilmente con la capienza dei siti. Per i gruppi, è obbligatoria la prenotazione tramite il contact center di Roma Capitale al numero 060608 (attivo dalle 9:00 alle 19:00). Si consiglia di consultare il sito ufficiale www.museiincomuneroma.it e i canali social del Sistema Musei di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina per aggiornamenti in tempo reale.