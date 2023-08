Dimissioni Mancini, Bonucci: “Non c’entro”. E manda un messaggio alla Juve

(Adnkronos) – Leonardo Bonucci smentisce categoricamente ogni presunta 'responsabilità' per le dimissioni di Roberto Mancini da ct della Nazionale. Il difensore, secondo alcuni rumors, sarebbe stato accostato ad un ruolo nello staff azzurro e questo avrebbe contribuito ad allontanare Mancini dalla panchina dell'Italia. Bonucci, che prende posizione con un messaggio su Instagram, sta vivendo un momento complesso: il 36enne non rientra nel progetto tecnico della Juventus e, con un contratto valido fino al 2024, è ai margini della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Nel messaggio sui social, Bonucci fa anche riferimento alla sua situazione in bianconero con parole sibilline. "Grazie Roberto Mancini per gli splendidi anni trascorsi insieme e per le vittorie entrate nella storia del nostro calcio. Ad oggi stufo di essere coinvolto in dinamiche completamente estranee alla mia persona e totalmente destituite di ogni fondamento, ci tengo a sottolineare quanto sia lontana da me l'idea di ricoprire ruoli mai nemmeno lontanamente proposti", scrive Bonucci. "In quanto giocatore della Juventus, e rispettando il mio contratto con puntualità e correttezza, vedo l'azzurro rimanere per me solo il colore di una maglia da indossare sul campo con orgoglio e riconoscenza". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata