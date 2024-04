Dieta, con la regola 21/90 dimagrire è una passeggiata: niente fame e corpo perfetto per le vacanze

Dieta, con la super regola del 21/90 arrivi al top della forma per la tua estate, senza compiere grandi sforzi. Ecco perché.

La primavera, che è da vedersi indubbiamente come la stagione della rinascita. è entrata nel suo vivo. Le giornate si allungano e le temperature si alzano notevolmente. Si fa dunque sentire sempre più forte il desiderio di trascorrere più tempo all’aria aperta. Ci si inizia a scoprire e il nostro corpo è pertanto maggiormente esposto.

E qui, come si suol dire, nascono i dolori. Difatti in tantissimi temono di non essere all’altezza di indossare calzoncini corti o nel caso, di donne, minigonne e abitini leggeri. E se si pensa poi alle vacanze estive, che, calendario alla mano, non sono poi ora come ora così lontane, altri vanno immediatamente in tilt.

Difatti pare che le mete siano perlopiù mari e laghi. Pertanto si dovrà in tal caso mostrarsi agli altri in costume da bagno. E ciò rappresenta una vera sfida che incute tantissima apprensione se non paura vera e propria. Se infatti non la si supera ci si sente in moltissimi casi in imbarazzo e non si riesce così a trascorrere sereni quei momenti in spiaggia o in piscina.

Dieta, in forma con la regola del 21/90

Ed è per questo motivo che molti hanno giocato d’anticipo continuando anche nei periodi invernali a prestare attenzione a ciò che mettevano nel piatto, a mantenersi costantemente idratati e dedicandosi pressoché ogni giorno a tanto sano movimento se non proprio a un’attività sportiva. Fondamentale è stato poi per loro dormire le canoniche otto ore a notte,

Insomma, sono riusciti a mantenersi in forma anche perché il loro metabolismo è rimasto sveglio e agile. Tuttavia se non fate parte della schiera di questi fortunati, niente paura! Basta che seguiate questa semplicissima regola detta del 21/90 per dimagrire alla svelta e senza sforzi. Siete pronti a scoprirla insieme a noi e a prendere nota?

Senza sforzo sarai sempre al top della forma

In poche parole bastano solo 21 giorni, dunque esattamente 3 settimane, per cambiare le nostre abitudini non solo alimentari ma di vita in linea generale che sono decisamente ancora più importanti per quanto concerne il nostro benessere sia fisico che psicologico. Successivamente avremo bisogno di altri 90 giorni per fare diventare ciò il nostro nuovo modus operandi.

In tale maniera vedremo cambiare il nostro corpo che sarà più tonico, agile e snello e noi riusciremo a combattere come si deve, senza però sudare le classiche 7 camicie, i gonfiori e la tanto temuta ritenzione idrica che è la causa numero uno della detestata cellulite. Questa speciale regola è stata ideata da Maxwell Max ed è possibile trovare maggiori informazioni contattando la Behind Academy.