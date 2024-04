Bonus psicologo, fai ancora in tempo a fare domanda: soddisfa questo requisito e pagherà tutto lo Stato

Bonus psicologico, puoi richiederlo anche tu. È facilissimo ottenerlo. Ecco perché.

Parliamoci molto chiaramente senza prenderci in giro nemmeno un secondo. Con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira nel nostro Paese non c’è di certo da dormire sonni tranquilli su comodi e soffici guanciali la notte. Non per nulla la crisi, sia sociale che economica, è davvero fortissima.

E la cosa peggiore è che non ne vuole affatto sapere di diminuire, nemmeno leggermente. E che dire dei rincari? Dobbiamo ammettere che sono stati e sono ancora pazzeschi. Inoltre hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori, compreso quello alimentare. E parliamo indubbiamente di quello che sta maggiormente a cuore ai consumatori di ogni età.

Difatti tutti quanti se vogliamo, come si suol dire, campare dobbiamo necessariamente mangiare. Ergo siamo costretti, volenti o nolenti, ad andare al supermercato, perlopiù con cadenza settimanale, a compiere la classica spesa al supermercato. Peccato che con i prezzi che girano non sia poi così semplice andarla a fare.

Bonus psicologico, basta un requisito per ottenerlo

Ovviamente le spese da affrontare sono anche altre. Anzi, possiamo dire che sono tantissime e le più disparate, tra quelle fisse e variabili, oltre a quelle impreviste. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, il lavoro latita un po’ troppo. C’è chi lo ha perso di recente o a ha visto diminuire le ore lavorative. E ciò si traduce in meno soldini in busta paga a fine mese.

E poi c’è chi invece non riesce a trovarlo. Insomma, la situazione non è assolutamente delle migliori. E così il Governo, sia passato che attuale, ha pensato di dare vita a vari Bonus, ma anche Superbonus per la verità, per cercate di dare una mano alle persone maggiormente in difficoltà. Fra di essi figura anche quello psicologico. Si può ancora richiederlo e per ottenerlo basta possedere un solo requisito.

I canoni da rispettare e la scadenza per la richiesta

In poche parole basta solo essere residenti in Italia, dunque avere un documento che lo attesti chiaramente e un‘ISEE che non superi i 50mil euro annui. Ergo, in realtà le caratteristiche da avere sarebbero due. Comunque sia è ben chiaro ancora una volta quanto sia importante avere un ISEE aggiornato e reale a nostra disposizione.

E una volta che lo sia, se lo si vuole ottenere, basta fare un bel salto metaforico sul sito ufficiale dell’INPS e farne richiesta, accedendo con le proprie credenziali elettroniche. Tuttavia c’è tempo fino al 31 maggio 2024 per poterlo fare. E vista la grandissima richiesta è meglio affrettarsi al fine di poter procedere con la pratica.