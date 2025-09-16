“Diamo 20.000€ a chi ha fatto il battesimo”, il nuovissimo Buono d’Oro per i più fedeli | Entro settembre svuotano le casse per darli a tutti

Arriva il bonus per i fedeli che si battezzano. Se segui i sacramenti ricevi fino a 20 mila euro

Il battesimo è da sempre considerato un momento sacro, un rito di passaggio che segna l’ingresso nella comunità dei fedeli. Per molti è anche simbolo di appartenenza e fede, ma ultimamente circola l’idea che abbia anche risvolti economici.

Si parla, in ambienti più informati e meno, che il battesimo possa dare accesso a bonus, sconti, contributi o facilitazioni fiscali, quasi come se fosse una specie di certificato che sblocca vantaggi statali.

Qualcuno arriva a pensare che il solo fatto di essere battezzato possa tradursi in un aiuto concreto nella vita quotidiana, una piccola agevolazione per famiglie che già faticano a sostenere spese varie.

La verità è che l’idea attrae molti, specialmente genitori che stanno organizzando la cerimonia e affrontano spese per chiesa, vestiti, festeggiamenti, bomboniere. È naturale che si cerchi di alleggerire il carico economico con ogni mezzo, anche sperando che il rito religioso comporti benefici tangibili oltre a quelli spirituali.

Il battesimo e i sacramenti

Ma cosa significa davvero il battesimo nella religione cattolica? È uno dei sette sacramenti, precisamente il primo dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, insieme alla comunione e alla cresima. Il battesimo rappresenta il rito con cui il fedele viene ammesso nella comunità della Chiesa, lavato dal peccato originale, rigenerato con l’acqua e lo Spirito Santo come “nuova vita”.

Nonostante il valore spirituale sia chiaro, non c’è nessuna norma cattolica che stabilisca che chi è battezzato ottenga bonus o agevolazioni economiche dallo Stato semplicemente per quel fatto.

In altre parole, il battesimo non comporta un vantaggio fiscale o contributivo in sé, almeno ufficialmente. Le famiglie continuano a dover sostenere tutte le spese legate alla cerimonia: affitto della chiesa, decorazioni, festeggiamenti, regali, abiti, bomboniere. Eppure qualcosa c’è a vantaggio dei battezzati.

La fonte del gruzzolo

In realtà c’è però qualcosa di concreto che spesso viene trascurato. Anche se non esiste alcun “bonus battesimale”, molte famiglie ricevono regali, doni preziosi che il tempo ha trasformato in risorse non da poco. E l’oro, soprattutto, ha subito forti aumenti nel valore, rendendo alcuni di questi regali piuttosto preziosi. Chi ha ricevuto gioielli in occasione del battesimo, per esempio medagliette, piccoli ciondoli, croci d’oro da padrini o parenti, può oggi rivenderli o tenerli come investimenti.

Il sito money.it segnala che l’oro, nei mercati recenti, ha avuto una crescita significativa. Per chi possiede monili d’oro ricevuti in momenti religiosi come il battesimo, questo significa che il valore dei doni può oggi equivalere a una somma non trascurabile se convertito in denaro. Non si tratta dunque di un bonus istituzionale, ma di un effetto “collaterale” del significato sociale e affettivo del rito: regali che diventano, con il passare del tempo, un patrimonio economico reale.