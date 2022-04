Devi comprare delle tende a rullo?

Dopo tutto, quando si decora una stanza, la vostra mente è probabilmente concentrata sulla scelta dei mobili perfetti, discutendo sul colore delle pareti o decidendo quale pavimentazione sta meglio con il resto.

E, insieme a tutte decisioni molto importanti, anche decidere come vestire le finestre dovrebbe essere tra le altre priorità in fatto di arredamento.

È il momento di concentrarsi su tende a rullo minimali, moderne ed economiche.

Le cose da sapere sono tante e, come scopriremo, non si tratta di un compito da prendere alla leggera.

Risparmiare spazio con le tende a rullo

Se hai un soggiorno, una cucina, un ufficio o una camera da letto piccoli, le tende a rullo moderne sono una scelta saggia. Il loro design semplice, che migliora lo spazio, si adatta strettamente alle finestre e (se si opta per un colore neutro) tendono a scomparire visivamente, sia arrotolate che abbassate. Inoltre, non si impiglieranno nei davanzali, nei termosifoni o nei mobili, come tendono a fare le tende.

Tende a rullo oscuranti o trasparenti?

Quando scegliete il tessuto della vostra tenda, pensate prima se volete bloccare completamente la luce o optare invece per qualcosa che filtri la luce. Se state valutando delle tende a rullo oscuranti, assicuratevi che coprano la finestra comodamente per un’oscurità totale o che si adattino all’esterno dei vostri serramenti.

Scegliere tende impermeabili in cucine e bagni

Le cucine possono essere un po’ una zona disastrosa a volte. Salse che volano ovunque, schizzi di grasso che appaiono magicamente su ogni superficie e quindi le tende chiaramente non sono la scelta migliore per il tuo spazio. Invece optate per tende a rullo di design e impermeabili è la scelta migliore per un ambiente pulito e bello da vedersi.

Le tende a rullo resistenti all’umidità sono anche la scelta migliore per il bagno perché non marciranno o ammuffiranno. I modelli sono tantissimi e

Scegliere le tende a rullo per le finestre o per le mansarde

Non siete sicuri di come abbellire le vostre finestre per tetti o per mansarde? Le tende a rullo su misura sono un’opzione a prova di errore e possono essere utili per ammorbidire la luce e prevenire l’abbagliamento.

Basta seguire pochissime regole per avere degli spazi davvero degni di essere vissuti.

Risparmiare energia con le tende termiche

Le tende termiche, o tende ad alta efficienza energetica (sono essenzialmente la stessa cosa), mantengono il calore nella vostra casa durante l’inverno e fuori durante l’estate. Sono ideali se vivete in una proprietà d’epoca con vecchie finestre che non forniscono il miglior isolamento.

In questo caso, si tratta di tende a rullo di grandi dimensioni che vi faranno risparmiare tantissimo in termini di riscaldamento.

Combinare le tende a rullo con altri trattamenti per finestre

Grazie alla loro natura compatta, i rulli possono essere facilmente combinati con altri trattamenti per finestre. Se volete la morbidezza delle tende velate in una camera da letto, ma non siete disposti a sacrificare una buona notte di sonno, allora installare una tenda a rullo oscurante è un’ottima soluzione. Scegliete qualcosa in un colore neutro e vi promettiamo che non lo noterete nemmeno.

Vuoi dare una rinfrescata veloce alla tua cucina con un budget limitato? O a qualsiasi altra stanza? Cambiare le tue tende è un modo super facile per dare un nuovo look a una stanza in modo rapido e poco incisivo.

Come prendere le misure per le tende a rullo

Prima di prendere le misure, decidi quale opzione di montaggio preferisci: all’interno o all’esterno della nicchia. Se stai scegliendo delle tende oscuranti, ti consigliamo di scegliere una tenda che si trovi all’esterno della rientranza per bloccare la maggior parte della luce.

Se preferisci che le tue tende stiano all’interno dell’incavo della finestra, misura la larghezza nella parte superiore, centrale e inferiore dell’incavo. Misura in centimetri e arrotonda verso il basso piuttosto che verso l’alto per assicurarti che le tue tende si adattino allo spazio dell’incavo e non si impiglino.

Per una tenda che pende fuori dall’incavo della finestra, misura la larghezza nella parte superiore dell’incavo, poi aggiungi almeno 4 cm su ogni lato, in modo che la tenda si sovrapponga alla finestra in modo simmetrico.

