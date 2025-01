Cuscini ingialliti, non c’è bisogno che metti mano alla tasca | Tornano come nuovi con un goccino di questo liquido, lo hai già in casa

Finalmente il metodo che stavi aspettando per avere cuscini puliti e immacolati. Fai anche tu così e vedrai.

Sembra strano dirlo, ma la pulizia e l’igiene sono concetti che molti di noi danno per scontati. È uno di quei casi in cui ognuno si sente nella norma finché non scopre che il vicino ha un’idea completamente diversa di pulito. Ad esempio, quante docce fai in una settimana?

Per qualcuno, la risposta è “Una al giorno, ovvio!”, ma per altri i tempi potrebbero essere diversi, come ad esempio una alla settimana, perché “Lavarsi troppo rovina la pelle”. La verità è che non esiste una regola universale: abitudini, cultura e persino il clima influenzano quanto ci si lava o si pulisce casa.

C’è chi fa il bucato ogni due giorni e chi accumula pile di vestiti per settimane; chi usa solo detergenti bio e chi si fida ancora dei metodi della nonna. Insomma, c’è un intero mondo dietro il concetto di pulizia e il dibattito è più acceso di quanto immaginiamo.

L’aiuto digitale

Nell’era di internet, nessuno può dire di non avere accesso a trucchi e segreti per pulire o migliorare l’igiene. Basta una rapida ricerca su Google o TikTok per trovare tutorial su come eliminare le macchie impossibili, organizzare la casa in stile Marie Kondo o scoprire i prodotti più economici per ogni tipo di sporco.

La tecnologia, poi, non si ferma solo ai consigli: oggi ci sono robot aspirapolvere che puliscono il pavimento mentre ti rilassi sul divano e app che ricordano quando è ora di lavare i piatti o disinfettare il bagno. Certo, le vecchie generazioni potrebbero scuotere la testa, ma ammettiamolo: è davvero comodo non dover più improvvisare.

Il rimedio per i cuscini gialli

Se c’è una cosa che ci mette tutti d’accordo, è il desiderio di dormire su cuscini freschi e puliti. Peccato che, dopo un po’, i cuscini tendano a ingiallire per colpa del sudore o di altri fattori (sì, è un po’ disgustoso, ma capita a tutti). Fortunatamente, il sito Ispanews ha condiviso un metodo infallibile per far tornare i cuscini bianchi come nuovi, senza usare la candeggina. Gli ingredienti della ricetta magica sono questi: 135 g di carbonato di sodio; 120 g di aceto bianco; 240 g di detersivo per lavastoviglie; 50 g di detersivo per bucato; 700 ml di acqua calda.

La preparazione è semplicissima: riempi una bacinella con acqua calda e aggiungi il carbonato di sodio, il detersivo per lavastoviglie e quello per bucato. Mescola fino a ottenere una soluzione omogenea, poi versa l’aceto bianco. Vedrai una leggera effervescenza, ma niente panico: è normale e fa parte del processo. A questo punto, immergi i cuscini nella soluzione e lasciali in ammollo per 30 minuti. Una volta sciacquati e asciugati, i tuoi cuscini saranno morbidi, profumati e quasi come nuovi.