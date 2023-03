Cremona, in 5 giorni bambino viene adottato e abbandonato: famiglia condannata

Il tutto si è consumato nel giro di 5 giorni e protagonista della vicenda è un ragazzo brasiliano di 26 anni. Nel 2007 il bambino aveva solo 10 anni quando è stato adottato da una famiglia originaria di Cremona, per poi essere abbandonato appena 5 giorni dopo. La famiglia è stata condannata a 3 mesi di reclusione e al pagamento di una provvisionale di 10 mila euro.

Prima l’adozione poi l’abbandono

Una coppia originaria di Cremona, in Lombardia, nel 2007 si era recata in Brasile per adottare un bambino, riuscendoci. I coniugi, infatti, fecero rientro in Italia con una sentenza di adozione da parte del tribunale di San Paolo ma 5 giorni dopo, il 4 settembre, abbandonarono nuovamente il ragazzino. La motivazione, fornita dai genitori adottivi, risalirebbe al fatto che il ragazzo avrebbe puntato un coltello contro il padre adottivo.

Questa versione, rifiutata dal figlio adottivo, venne confutata dallo stesso spiegando che era stata la madre a picchiarlo con una cintura. Dopo l’abbandono da parte della coppia, il ragazzo brasiliano ha conosciuto diverse comunità fino ad arrivare a Modena, tra il 2016 e il 2017, città nella quale ha commesso una serie di reati per i quali è stato condannato a un anno di reclusione. Durante la detenzione, l’incontro con il legale che lo ha convinto a denunciare la famiglia.

La denuncia e una nuova vita

Il 26enne originario del Brasile ha denunciato la coppia grazie all’intervento del suo legale, Gianluca Barbiero, che lo ha convinto a portare in giudizio i due coniugi. Nel 2019 la sentenza di primo grado, confermata poi dalla Corte di Appello di Brescia nel 2021. La notizia, però, è stata resa pubblica soltanto negli ultimi giorni.

Dopo un’infanzia sicuramente non facile e piena di vicissitudini, oggi il ragazzo continua a vivere nel cremonese dove abita e lavora.

