Covid, Tribunale Ue annulla ok ad aiuti compagnie aeree italiane

(Adnkronos) – Il Tribunale dell'Ue ha annullato la decisione della Commissione Europea che approvava gli aiuti concessi dall’Italia a compagnie aeree italiane nel contesto della pandemia di Covid-19. Lo comunica la Corte di Giustizia Ue. Per i giudici, la Commissione "non ha motivato la propria conclusione secondo cui la misura non era contraria a norme dell’Unione diverse da quelle relative agli aiuti di Stato". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

