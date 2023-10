Covid Italia oggi, 27.923 casi e 196 morti: bollettino ultima settimana

(Adnkronos) – Sono 27.923 i casi di Covid-19 registrati in Italia nella settimana 19-25 ottobre, in calo del 17,5% rispetto ai 33.844 della precedente rilevazione. I morti sono 196, pari a -0,5% rispetto al dato della settimana precedente, quando i decessi erano 197. E' quanto emerge dal monitoraggio di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute sull'andamento settimanale di Covid. In Italia il tasso di positività a Covid scende al 12,5% ed è pari a 1,3 punti percentuali in meno rispetto alla settimana precedente, quando era a quota 13,8%. E' quanto emerge dal monitoraggio di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute sull'andamento settimanale di Covid. Nella settimana 19-25 ottobre sono stati effettuati 223.550 tamponi, l'8,9% in meno rispetto alla settimana precedente (quando erano 245.458). "Come ci auguravamo ed avevamo previsto, scendono tutti gli indicatori" dell'andamento di Covid-19 in Italia. "Restano soprattutto ininfluenti i tassi di occupazione ospedaliera", commenta Francesco Vaia, direttore generale Prevenzione sanitaria del ministero della Salute. "Continua il nostro doveroso monitoraggio e la nostra attenzione – precisa Vaia – è sempre più protesa in campagne di prevenzione per i fragili e le persone più a rischio". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata