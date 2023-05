Coppa Italia, finale Fiorentina-Inter: arbitro sarà Irrati

(Adnkronos) – Sarà Massimiliano Irrati di Pistoia ad arbitrare la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma. E' la prima volta che il 43enne di Firenze dirige quest'anno una gara dei nerazzurri quest'anno, mentre ha incrociato i viola solo in occasione della partita persa in casa dell'Atalanta del 2 ottobre 2022. Gli assistenti saranno Carbone e Lo Cicero, con Fabbri quarto uomo. Al Var Mazzoleni e l'Avar sarà invece Marini. Intanto questa mattina, l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato del futuro per i giovani italiani. "Bisogna perseguire la strada della valorizzazione del prodotto italiano. Siamo in grado di esprimere dei grandi valori su giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti. Gli investimenti più importanti sono nei centri di formazione, il rapporto tra federazione e singoli club deve essere ancora più forti. I talenti in Italia ci sono e possono essere competitivi con i loro pari età in Europa", ha detto intervendo a Radio Anch'io Sport Frattesi e Scalvini nomi da Inter? "Parliamo di due giovani molto molto interessanti, ma ce ne sono anche altri, ieri abbiamo assistito anche a una bella prestazione dell'under 20 contro il Brasile. Loro due sono seguiti da tanti club, non nascondo che anche l'Inter abbia messo gli occhi addosso, poi dalla visione bisogna passare alla negoziazione ma in questo momento siamo fermi". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

