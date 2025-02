Con solo 29 anime nasce il paesino più caratteristico di Roma | Tutti lo conoscono come il posto della SECONDA VITA, storia strappalacrime

Tra i borghi più belli di Roma uno è noto per avere una piccola realtà dove è possibile rinascere dalle ceneri come l’Araba fenice. Ecco di quale si tratta.

Sul sito secretroma.it pare che ci siano i borghi più belli del Lazio. Atina è chiamata la Città di Saturno, in quanto secondo la leggenda è stata fondata dal Dio dell’Olimpo. Poi c’è Bassano in Teverina dove a luglio c’è un corteo in abiti d’epoca.

Poi c’è Castel di Tora che si trova nella riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia. Qui si possono vedere da vicino le Cascate delle Vallocchie. Castel San Pietro Romano ogni anno è visitato da turisti per il presepe artistico con paesaggi a grandezza naturale. All’appello non può mancare Castelnuovo di Porto, ex colonia romana del Medioevo.

Castro dei Volsci è il borgo di Nino Manfredi. Qui è presente l’area archeologica di Casale di Madonna del Piano che vale assolutamente la pena vedere. Famosa è “la città che muore”, ovvero Civita di Bagnoregio, che si può raggiungere attraversando un ponte stretto di 300 metri.

A seguire c’è Foglia, caratterizzato da palazzi antichi con i Monti Sabatini e Cimini che fanno da sfondo. È stato un luogo di culto di Sabini, Romani ed Etruschi. E poi c’è uno dei più conosciuti con un passato drammatico. Per fortuna si tratta solo di un lontano ricordo.

Un bellissimo borgo romano dal passato difficile

Si trova questo borgo al confine fra Lazio e Abruzzo. È un luogo perfetto per coloro che vogliono stare a contatto con la natura e praticare sport come running. C’è il Parco Nazionale Gran Sasso e i Monti della Laga che rendono il tutto ancora più bello e suggestivo. Inoltre è famoso per un piatto tipico della cucina romana.

Stiamo parlando di Amatrice, il comune italiano di 2.185 abitanti. Tra i monumenti di interesse ci sono soprattutto le chiese e i santuari. In passato, nel 2016, il borgo è stato devastato da un terremoto di forte intensità. Nonostante tutto a oggi c’è una frazione considerata il posto delle seconde opportunità.

Ecco il luogo della seconda occasione

La frazione del borgo in questione si trova in provincia di Rieti e dista 2,62 km dal capoluogo comunale. Il 24 agosto è il 30 ottobre 2016 c’è stato un sisma che ha messo gli abitanti a dura prova.

In questo caso stiamo parlando di Retrosi. La seconda domenica di agosto ci sono diverse funzioni religiose in onore della Madonna delle Grazie che terminano con una processione caratteristica. Gli abitanti si contano sulle puntate delle dita, ma senza dubbio saranno essere molto ospitali.