Come ottenere il bonus revisione auto 2023: accredito subito sul conto corrente

Il bonus revisione auto 2023 è stato formalizzato e ha preso ufficialmente il via. Il provvedimento, che inizialmente si concentrava sulle esigenze degli automobilisti che dovevano revisionare il proprio mezzo nel periodo novembre-dicembre 2021, successivamente è stato ampliato per annoverare anche le revisioni compiute nel 2022. Ora, con la misura partita lunedì 3 aprile, vengono incluse anche quelle effettuate nel 2023.

Il valore del bonus

La piattaforma informatica consente di fare richiesta per il rimborso di 9,95 euro a compensazione dell’aumento, pari alla stessa cifra delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi. Il bonus, come specificato dal decreto del Mit che lo ha reso esecutivo, “è erogato in favore dei proprietari di veicoli a motore che, dal 1° novembre 2021 e per i successivi tre anni, sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione di cui all’art. 80, comma 8, del Codice della strada“.

A cosa serve

Il bonus revisione auto è stato immesso grazie all’art.1 comma 706 della Legge di Bilancio a titolo di misura compensativa per ridurre il peso della spesa maggiorata. Il bonus veicoli sicuro può essere richiesto una sola volta per ogni veicolo e, nell’eventualità in cui fosse cointestato, la sollecitazione dovrà essere avanzata dal primo dei cointestatari che appare sulla carta di circolazione.

Se fino al 31 marzo è stato consentito di avanzare richieste per le revisioni eseguite nel 2022, dal 3 aprile sono state ufficialmente aperte le domande per l’anno corrente.

Come ottenere il bonus

La domanda può essere esibita sul portare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da www.bonusveicolisicuri.it accedendo attraverso Spid. Basterà specificare la data nella quale è stato effettuato il tagliando di revisione e munirsi di codice fiscale, targa del mezzo e iban riferito al conto sul quale accreditare il rimborso.

L’accredito arriva immediatamente sul conto corrente, ma prima di riceverlo verrà specificato un numero di pratica che consentirà di controllare lo stato di avanzamento della domanda. L’automobilista potrà, se vuole, annullare la richiesta entro tre giorni.

