Come creare una magica atmosfera con le migliori luci di Natale per la casa

Per molte persone l’evento della nascita di Gesù è il periodo dell’anno più bello ed emozionante. Si respira un’atmosfera magica che è unica e irripetibile, nel contribuire a creare questa suggestiva aria di festa, ci sono sicuramente le Luci di Natale che, con i loro colori, rendono magica la notte dell’avvento.

Vediamo insieme come fare per scegliere quelle più belle e adatte alle nostre esigenze.

Luci da interno o da esterno

Le luci di Natale sono le protagoniste indiscusse della magia delle feste. Ma per farle brillare al meglio, sembrerà banale, ma bisogna sapere come e dove usarle.

Non tutte le luminarie natalizie sono uguali, alcune sono fatte apposta per resistere all’aria aperta, mentre altre sono pensate per rendere più caldi e accoglienti gli spazi interni della casa.

Le luci di Natale da esterno sono robuste e impermeabili, perché devono affrontare il freddo, la pioggia e la neve tipici dell’inverno.

Quelle da interno, invece, sono più delicate e raffinate, perché si devono riuscire ad armonizzare con l’arredamento e gli altri addobbi, come l’albero di Natale, i presepi, le candele o i centrotavola.

Per questo motivo, è fondamentale controllare sempre che i nostri addobbi luminosi siano adatti all’ambiente in cui si devono mettere e che abbiano i marchi di sicurezza necessari .

Luci classiche o Led?

Un altro aspetto da valutare è il tipo di lampadine che compongono le luci di Natale. Le più diffuse sono le luci classiche o a incandescenza e le luci a Led.

Le luci classiche hanno il vantaggio di essere economiche e di produrre una luce calda e avvolgente. Tuttavia, hanno anche degli svantaggi, come per esempio consumano molta energia elettrica, si surriscaldano facilmente e hanno una durata limitata.

Le luci a Led, d’altro canto, hanno il vantaggio di essere ecologiche ed efficienti e riescono a consumare fino al 90% in meno rispetto alle luci classiche, non si surriscaldano e durano molto più a lungo. Senza contare che offrono una maggiore varietà di colori ed effetti luminosi. L’unico svantaggio è che sono più costose.

Altri fattori da tenere in considerazione, poi, per regolarsi nell’acquisto, sono la lunghezza e la dimensione delle luci di Natale.

Questi, ovviamente, dipendono dallo spazio che si ha a disposizione e dall’effetto che si vuole ottenere.

Per scegliere la lunghezza giusta delle luci di Natale bisogna misurare la circonferenza dell’albero o della superficie da decorare e moltiplicarla per il numero di giri che si vogliono fare.

Ad esempio, se si ha un albero con una circonferenza di 2 metri e si vogliono fare 5 giri, bisogna scegliere una catena luminosa di almeno 10 metri.

Invece, per capire quale sia la dimensione giusta delle nostre luminarie, si deve considerare il diametro dell’albero o della superficie da decorare e scegliere delle lampadine proporzionate.

Ad esempio, se si ha un albero piccolo o sottile, meglio scegliere dei microled; se si ha un albero grande o folto, invece, meglio scegliere delle lampadine più grandi, ovvero dei maxiled.

L’aspetto sicurezza

Anche se finito alla fine della lista, in realtà il tema della sicurezza è di fondamentale importanza e deve essere, se non il primo, uno dei primi criteri di scelta.

Come abbiamo detto prima, le luci di Natale possono rappresentare un potenziale pericolo se non sono conformi alle normative vigenti o se sono usate in modo improprio.

Per evitare rischi di cortocircuiti, surriscaldamenti o incendi, bisogna seguire alcune precauzioni:

Verificare che il prodotto sia dotato del marchio CE (attenzione a non confonderlo con l’altra sigla che significa “China Exported”) e del marchio di certificazione volontario o di conformità ( IMQ ), che garantiscono che il prodotto sia realizzato rispettando le norme europee vigenti;

(attenzione a non confonderlo con l’altra sigla che significa “China Exported”) e del marchio di certificazione volontario o di conformità ( ), che garantiscono che il prodotto sia realizzato rispettando le norme europee vigenti; Accertatevi che le luci siano adatte all’uso che se ne vuole fare , se sono da interno o da esterno e, in questo ultimo caso, se siano impermeabili;

, se sono da interno o da esterno e, in questo ultimo caso, se siano impermeabili; Verificate che le luci siano integre e non presentino danni ai fili o alle lampadine ;

; Non sovraccaricare le prese elettriche con troppe spine o prolunghe e spegnere le luci natalizie quando si esce di casa.

Come hai potuto vedere, scegliere le luci di Natale non è una cosa banale, ma richiede di considerare diversi aspetti, come il luogo di utilizzo, il tipo di lampadine, le dimensioni, i consumi e la sicurezza.

Ma stai tranquillo che, se seguirai i nostri consigli, potrai trovare le luci di Natale più adatte alle tue esigenze e ai tuoi gusti, e creare un’atmosfera unica e incantevole per le tue feste in famiglia.

