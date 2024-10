Come copiare testo da un libro o una rivista mentre sei in movimento?

In questo articolo spiegheremo come copiare facilmente qualsiasi testo da romanzi, libri o riviste con un semplice clic e niente di più

Immagina di leggere un giornale. Ti imbatti in una frase che risuona molto con te e vuoi salvarla per dopo. Non hai una penna o un taccuino con te in questo momento.

Invece di lasciarlo semplicemente a causa di risorse non disponibili, lascia che ti dica come puoi copiarlo immediatamente.

Resta con me per scoprire come.

3 modi per copiare testo da riviste e libri scanner

In questo articolo ti spiegherò come copiare facilmente qualsiasi testo da romanzi, libri o riviste con un semplice clic e niente di più.

Resta con me perché ti dirò diversi modi per copiare un testo mentre sei in movimento.

Cominciamo.

Utilizza gli strumenti OCR online

OCR sta per Riconoscimento ottico dei caratteri. È una tecnologia che ti consente di caricare immagini e convertirle istantaneamente in testi modificabili. Sono disponibili diversi strumenti online che puoi utilizzare per copiare testo da libri o riviste mentre sei in movimento.

Per questa guida, ho scelto Immagine in testo convertitore (https://www.imagetotext.info/it/immagine-in-testo) che si posizionava tra i primi risultati di ricerca di Google. Oltre alla classifica, lo strumento offre molte altre funzionalità che hanno attirato la mia attenzione.

Le funzionalità includono:

Molteplici opzioni di formato file

Feedback in tempo reale

Crittografia end-to-end

Supporto multilingue

Massima precisione nell’output

Facile da usare

Ecco un esempio dell’immagine dello strumento nel testo che esegue un’attività:

Passaggio 1: apri lo strumento e carica il documento

Passaggio 2: premere Converti

Passaggio 3: rivedere l’output

Puoi vedere che ho caricato un’immagine su questo strumento e con quanta successo ha copiato il testo, e puoi facilmente copiarlo ulteriormente. Lo strumento ti offre più opzioni per caricare e convertire documenti per assicurarti un’esperienza fluida. Lo strumento è gratuito, quindi puoi utilizzarlo tutte le volte che vuoi e puoi completare facilmente le tue attività.

Le persone utilizzano questi strumenti per inserire dati, nella digitalizzazione dell’ufficio Documenti anche per prendere appunti in classe. Tali strumenti stanno conquistando il cuore delle persone poiché offrono servizi straordinari e facilità nell’adempimento dei compiti e nell’uso quotidiano.

Con Google Lens

Oltre a utilizzare gli strumenti OCR online, si è visto che Google Lens (https://lens.google/intl/it/) è anche uno strumento popolare e ampiamente utilizzato per copiare testi da documenti stampati. Ha un processo semplice da seguire e per ottenere i risultati desiderati.

Altri strumenti online richiedono una connessione Internet per funzionare, mentre Google Lens può funzionare anche offline. È anche uno dei motivi per cui le persone adorano questo strumento.

Lascia che ti mostri come funziona per renderti più chiaro il suo utilizzo;

Passaggi coinvolti nella conversione utilizzando Google Lens:

Apri l’app Google o Google.com Tocca l’icona dell’obiettivo. Carica o incolla il collegamento del file. Seleziona il testo come mostrato nello screenshot. Quindi, copia semplicemente il testo.

Utilizzo di app mobili

Anche le app mobili possono essere utilizzate a questo scopo perché app come Cam Scanner, Adobe Lens e Microsoft Office Lens sono comunemente utilizzate per copiare testo dalle immagini.

Hai solo bisogno di:

Fare clic sulla foto del testo. Caricalo sull’app. Esaminare i risultati.

Potrebbero esserci alcune limitazioni e funzionalità a pagamento sulle app. È necessario che l’utente si abboni a qualsiasi piano a pagamento per avere accesso a funzionalità come la rimozione dello sfondo e il cambio del carattere.

È uno dei motivi per cui consiglio di utilizzare strumenti online piuttosto che mobile applicazioni in quanto sono gratuite e hanno poche o nessuna limitazione.

Per concludere

Tecnologia OCR è ampiamente utilizzato per scattare immagini e trasformarle in file modificabili. Questa tecnologia e gli strumenti online che utilizzano questa tecnologia sono molto utilizzati e incoraggiati dalle persone.

Google Lens offre anche un processo semplice per convertire istantaneamente le immagini in testo.

Le applicazioni mobili possono essere utilizzate anche per la conversione di immagini in testo.

Non dimenticare di rivedere l’output finale prima di salvarlo. Correggi qualsiasi errore commesso dallo strumento o dall’applicazione, puoi anche ricominciare da capo se qualche parte del testo viene parzialmente persa.

Questi sono i modi che puoi utilizzare per copiare testo da qualsiasi immagine mentre sei in movimento. Puoi utilizzare qualsiasi metodo tra quelli sopra menzionati per convertire con successo le immagini in testo.