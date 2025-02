Collutorio, dici BASTA al solito utilizzo per l’igiene orale | Se ne versi un goccio qui, l’idraulico ti maledirà a vita

Non ci crederai, ma il collutorio non lo prenderai più in considerazione solo per la salute della tua bocca. Potrà farti dire addio all’idraulico per sempre.

Il collutorio è un valido prodotto in soluzione per la cura dell’igiene orale. Previene le placche, le gengiviti e l’alito cattivo, ma non è sufficiente per avere una buona igiene orale. Infatti bisogna fare uso costantemente di spazzolino, dentifricio e filo interdentale.

Esso contiene acqua, dolcificanti acariogeni e saccarina sodica. Sul mercato esistono i collutori indicati venduti solo in farmacia e quelli cosmetici disponibili dappertutto.

Collutorio con triclosan, a base di esetidina, con fluoro e fluoruro stannoso…C’è davvero l’imbarazzo della scelta. Eppure non tutti sanno che averlo a portata di mano darà sollievo non solo alla tua bocca.

Secondo quanto riportato sul sito elle.com pare che il collutorio può essere utilizzato per l’ambiente domestico. Non è solo un valido alleato per la nostra igiene dentale, ma anche per altro. Oltre agli sciacqui e ai gargarismi, può essere un valido alleato per tenere pulita la casa. Andiamo a scoprire come può essere possibile.

Grandi vantaggi inaspettati che si possono avere dal collutorio

Chi ha il pollice verde sicuramente resterà a bocca aperta quando scoprirà il vantaggio di avere i collutorio a portata di mano. Avendo proprietà antisettiche, può prolungare la vita dei fiori di una settimana. Questo accade versando un cucchiaino di collutorio nel vaso il gioco è fatto.

Rappresenta un buon alleato anche per disinfettare la toilette perché non solo elimina lo sporco, ma darà un tocco di freschezza a base di menta al bagno. Se sei interessato a scoprire quali sono gli altri grandi vantaggi del collutorio allora prosegui nella lettura.

Un ottimo alleato per svolgere le faccende domestiche

È utile per la pulizia della casa, degli elettrodomestici e può addirittura dare un sollievo ai fiori tagliati. In realtà si potrebbe preparare da soli senza recarsi necessariamente in un supermercato o in farmacia ad acquistarlo. Basta semplicemente mettere in un bicchiere d’acqua due cucchiaini di foglie di menta e il bicarbonato. Così facendo si potrà pure pulire la lavatrice versando una tazzina nel cestello impostando poi un ciclo di lavaggio a caldo. In questo modo il collutorio libererà i tubi della lavatrice da muffe e detriti.

Infine pulisce anche lo scarico del lavandino, da cui si propagano nell’aria degli odori poco gradevoli. Anche in questo caso occorre versare una tazza di collutorio e lasciar agire per 30 dopo si sciacquerà con acqua tiepida e ci sarà un profumo piacevole.