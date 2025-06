Colesterolo KO in 2 settimane | Ecco il piano alimentare che sta facendo impazzire il web, l’esperta lo ha detto davvero

Con il metodo suggerito da una nota nutrizionista, è possibile ridurre i livelli di colesterolo in modo rapido ed efficace.

Il colesterolo alto è una condizione che accomuna moltissimi italiani e come sappiamo, mantenerlo tale, può causare nel tempo una serie di gravi problematiche per la salute, tra cui malattie cardiache come l’infarto e l’ictus.

Ecco perché è necessario correre fin da subito ai ripari, riducendo i livelli di quello che viene più comunemente chiamato “colesterolo cattivo” (LDL). In ambito medico si parla di ipercolesterolemia, ovvero un eccesso nel sangue delle lipoproteine a bassa densità, le quali svolgono un ruolo cruciale nel trasporto dei lipidi.

Nulla però è perduto. Infatti, a differenza di altre irregolarità, è possibile abbassare il colesterolo seguendo delle semplici linee guida, come ha affermato Monica Giroli, biologa nutrizionista specialista in Scienza dell’alimentazione.

Strategia per ridurre rapidamente i livelli di colesterolo

La nutrizionista ha rivelato la strategia ideale per ridurre il colesterolo cattivo e per mantenerlo basso nel tempo. In questo modo infatti di abbassano anche le probabilità di contrarre patologie cardiovascolari, che presentano un elevato tasso di mortalità.

A tale scopo, tra gli alimenti consigliati c’è l’avena, ricca di fibre, che sono capaci di assorbire il colesterolo intestinale. In generale, se ne raccomanda un consumo abbondante, ragion per cui si dovrebbe optare per cibi aventi un sufficiente contenuto di fibre, come frutta e verdura.

Il menù ideale per ottenere risultati duraturi

La dieta ricopre un ruolo chiave nell’abbassare il colesterolo. Nello specifico, è consigliabile limitare la quantità di grassi animali assunti, come il burro, i formaggi e la carne rossa. La Giroli ha anche aggiunto di ridurre alimenti contenenti grassi tropicali come olio di cocco e olio di palma.

Piuttosto, meglio includere nel proprio menù giornaliero/settimanale legumi, pesce e carni bianche. Inoltre, è importante inserire in ogni pasto cereali integrali e verdure di stagione. Per gli amanti delle uova, non si dovrebbe superare quota due a settimana. Come spiegato dalla nutrizionista, la dieta è in grado di abbassare il colesterolo in media del 10-12%, ma tale percentuale varia in base alle abitudini alimentari preesistenti e ad altri fattori, tra cui la genetica. In ogni caso, i primi risultati, se si seguono tutti i consigli pratici sopracitati, dovrebbero vedersi già nelle prime settimane.