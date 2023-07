Colera, primo caso in Sardegna dal 1973: pensionato ricoverato a Cagliari

(Adnkronos) – Dopo cinquant’anni, era il 1973, torna il colera in Sardegna. Un pensionato è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove è stata riscontrata la presenza del vibrione. Il paziente "sta bene", riferisce all'Adnkronos Salute l'Asl di Cagliari che è in attesa di ricevere i risultati degli esami da parte dell'Istituto superiore di sanità, probabilmente giovedì, per capire come è stata possibile l'infezione. —[email protected] (Web Info)

