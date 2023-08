Cisgiordania, uccisa una donna israeliana e un uomo gravemente ferito

(Adnkronos) – Una donna israeliana è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco vicino a Hebron, in Cisgiordania. Lo riporta il Times of Israel che cita fonti mediche e militari e scrive di un "attacco terroristico" in cui è anche rimasto gravemente ferito un uomo. Stando alle prime notizie, i due – entrambi 40enni – sono stati colpiti mentre si trovavano in macchina, attaccati probabilmente da un'altra auto, vicino a Beit Hagai, a sud di Hebron. Secondo le notizie dei media israeliani, la figlia di sei anni della donna, che era in macchina, è sopravvissuta all'attacco, illesa. Le forze di sicurezza israeliane (Idf) danno la caccia ai responsabili. Per Hamas, che controlla la Striscia di Gaza, la "resistenza" ha "colpito di nuovo" e l'attacco è stato motivato con le politiche israeliane a Gerusalemme Est e in Cisgiordania, senza che ci sia stata una rivendicazione esplicita. Sabato scorso due israeliani, padre e figlio, sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco nella zona di Huwara, nel nord della Cisgiordania. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

