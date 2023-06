Cisgiordania, raid Israele e scontri a Jenin: 6 i palestinesi uccisi, oltre 100 feriti

(Adnkronos) – Un uomo palestinese di 48 anni è morto per le ferite da arma da fuoco riportate durante l'operazione condotta ieri dall'esercito israeliano nella città di Jenin, in Cisgiordania, portando a sei il bilancio delle vittime degli scontri, fra le quali anche un ragazzo di 15 anni. L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha aggiunto che altre cento persone sono rimaste ferite, di cui 22 in gravi condizioni. Sette sono invece i soldati israeliani rimasti feriti. —internazionale/[email protected] (Web Info)

