“Ciao Matthew”: purtroppo per lui non ci sono più speranze | Mew tra le ‘braccia’ di un altro cantante

Nelle ultime ore si sta scatenando il gossip su alcuni allievi dell’attuale edizione di Amici. La faccenda riguarda questioni di cuore e i protagonisti sono i due cantanti e…una new entry

Maria De Filippi ogni anno dà la possibilità a dei giovani talentuosi di mettersi alla prova nella scuola più ambita della Mediaset. Ai provini in tanti si presentano, ma solo pochi riescono a convincere i maestri di ballo e di canto.

I telespettatori sono concordi nel dire che anche stavolta ci sono degli allievi veramente bravi, ragion per cui è prevedibile che per loro si apriranno le porte del successo nel mondo dello spettacolo. Qualcuno non è d’accordo con i giudizi dati dai maestri e in tal caso si può menzionare Nicholas Borgogni.

Allievo di Raimondo Todaro, ogni domenica deve esibirsi per convincere soprattutto Alessandra Celentano. Purtroppo ogni volta va sempre peggio al punto tale che Elena D’Amario è intervenuta dando così inizio a un battibecco con la maestra. Non a caso sul web c’è chi mi ha dato ragione e chi l’ha invitata ad assumere un atteggiamento diverso con chi sta più in alto di lei.

Poi nelle ultime ore al centro dell’attenzione sono finiti tre cantanti e tra questi ci sono Mev e Matthew. Lei è stata scelta da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini mentre lui dalla Pettinelli e Rudy Zerbi. Tra loro si è inserito un altro che da poco ha messo piede nella scuola.

Una notizia inaspettata tra i banchi di scuola di Amici

Il vero nome di Matthew è Matteo Rota. Si tratta di un ragazzo di 23 anni nato a Monza. Si è descritto come una persona impulsiva, ma allo stesso tempo altruista. Inoltre dice sempre ciò che pensa senza tener conto delle conseguenze.

Dall’altro lato c’è la 24enne Mev, il nome d’arte di Valentina Turchetto. Vive a Jesolo e fin da piccola ha lavorato per pagarsi gli studi di canto. Entrambi sono stati in grado di convincere i tre maestri di canto. Si dice che lei sia già impegnata con un altro compagno d’avventura.

Triangolo amoroso nella scuola di canale 5?

Il cantante in questione è Elia Flagella, scelgo dalla Pettinelli. Si è esibito la prima volta con l’inedito Allergica alle fragole. Sa suonare il violoncello, il pianoforte nel 2023 ha anche firmato un contratto con la Carosello Records.

Su Twitter fa circolando un video in cui si dice che ci sia del tenero tra Mev e Ayle. Di conseguenza Matthew è costretto a fare un passo indietro. Sarà tutto vero? Per scoprirlo non ci resta che attendere.