Tina Cipollari, invecchiata in maniera impressionante: pelle appesa e rughe ovunque | Cosa l’è successo

Tina Cipollari, la vamp invecchiata all’improvviso. La sua pelle è piena zeppa di rughe. Che cosa le è successo.

Bella, bellissima, elegante e dotata di un fascino speciale e tutto suo oltre che una donna energica, dal carattere forte e determinato, nonché dotata di un cuore grande. E poi una che non si fa di certo problemi a dire quel che pensa così come a chiedere scusa se capisce di aver sbagliato. Così si può descrivere, e pure a buona ragione, Tina Cipollari.

Lei deve il successo e la fama a Maria De Fillippi che ce l’ha fatta conoscere volendola in primis come corteggiatrice e in secundis come tronista. E fu durante questa sua seconda esperienza che incontrò colui che fu per tanto tempo suo marito e che le permise di coronare il suo sogno di diventare mamma.

Stiamo ovviamente parlando di Kikò Nalli che è pure lui, oltre che un immenso professionista, un volto amato del Piccolo Schermo. Gli ex coniugi sono riusciti a rimanere in ottimi rapporti per il bene assoluto delle creature che hanno messo al mondo insieme e che vivono tuttora a Roma con la loro tanto celebre mamma.

Tina Cipollari con la pelle appesa e rugosa, mai vista così

Una mamma che ha da poco compiuto i suoi 58 anni. Di certo, osservandola in Televisione, dove opera da tantissimi anni, possiamo ben dire che non li dimostra affatto. Ora però sta girando in Rete e in particolare sui Social una foto che attesterebbe come lei sia per davvero. La vediamo con la pelle del viso appesa e rugosa.

Dunque la vamp appare ben diversa da come siamo soliti apprezzarla sul Piccolo Schermo e nei vari scatti che talora lei condivide sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram o che carica nelle svariate Stories. Come è possibile che in così poco tempo lei sia cambiata così tanto? I fan sono sconvolti e non sanno che dire.

Lo scherzo malandrino di Gianni Sperti

In realtà si tratta solo di un tiro mancino che ha messo in atto il suo caro amico e collega a Uomini e Donne Gianni Sperti che è un gran burlone. E così per farle gli auguri di compleanno ha usato una foto dove lei appare visibilmente invecchiata, realizzata con tanti filtri e un’app che si trova facilmente sul Web.

Insomma, la nostra vamp non è cambiata di una virgola. Difatti è rimasta lo splendore di donna che è sempre stata e che, con il trascorrere inevitabile del tempo, acquista sempre più charme. I suoi fan, compresi chiaramente quelli della prima ora, la adorano e si chiedono se dopo Piume di Struzzo sia pronta a regalare loro una nuova opera letteraria.