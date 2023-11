Gianni Sperti massacrato per un semplice dettaglio sulla camicia: “È da vomito” | Cosa hanno notato

Gianni Sperti, ospite a Verissimo domenica scorsa, è stato al centro dell’attenzione per un dettaglio che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire che cosa è successo davanti alle telecamere

I telespettatori della Mediaset sostengono che Gianni Sperti ormai entra nelle case ogni giorno nel primo pomeriggio con Uomini e Donne, programma televisivo di Maria De Filippi. Nel ruolo di opinionista si è fatto amare, in quanto non gli sfugge mai nulla.

Accanto a lui c’è l’insostituibile Tina Cipollari, la quale anni fa si era presentata nello studio come tronista per poi restarci in qualità di opinionista. La redazione ha visto in lei una personalità tale da creare delle dinamiche avvincenti davanti alle telecamere. Con Gianni commenta le dinamiche sentimentali che si creano tra i partecipanti e In molti casi prevedono il finale.

Gianni non ha mai nascosto l’antipatia per Armando Incarnato. Secondo il suo parere sarebbe interessato solo alle telecamere perché dopo Noel Formica con ha costruito niente con le varie pretendenti che si sono alternate nel corso di questi anni. Per ora non è presente, ma secondo fonti attendibili a breve tornerà e sicuramente ne vedremo delle belle.

Su Gemma Galgani, per esempio, hanno idee diverse. Lui adora il modo in cui vive l’amore mentre per Tina una donna di una certa età dovrebbe assumere un atteggiamento diverso. Di questo ne hanno parlato nell’appuntamento di domenica con Verissimo. Eppure in tutta la faccenda un dettaglio è stato notato da alcuni utenti social, ma uno su Twitter in particolare ha voluto esprimere il proprio parere e non è per niente positivo.

Gianni Sperti, un dettaglio che non è stato ignorato

Durante un’intervista con Silvia Toffanin Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono divertiti nel raccontarsi apertamente sia sul lavoro che sulla vita privata. Inevitabilmente hanno parlato di Uomini e Donne.

Tina ha confessato di aver fatto i salti mortali per recarsi a Milano e rilasciare l’intervista alla Toffanin perché ormai la sua seconda casa è lo studio del programma che le ha dato la popolarità. Gianni, invece, si è aperto sulle questioni amorose. Qualcuno ha voluto focalizzarsi su altro.

“La camicia sbottonata…è da vomito”

Sui social sta circolando un tweet in cui un’utente non ha gradito la camicia sbottonata per via dei peli in bella vista. Eppure non tutti i telespettatori si sono soffermati sul suo outfit.

Anzi in tanti sostengono che abbia buon gusto sfoggiando i migliori capi. Continue conferme arrivano dal suo profilo Instagram dove pubblica anche degli scatti artistici. A maggior ragione un simile commento potrebbe finire facilmente nel dimenticatoio, dato che non è stato sostenuto dalla maggior parte delle persone.