Grande Fratello, concorrente deve fare le valigie: sparita dalla Casa in appena 2 ore

Nella casa del Grande Fratello sta accadendo di tutto, ma nelle ultime ore si è verificato un episodio che ha scatenato il pubblico al punto tale da chiedere una squalifica. Andiamo a scoprire cosa è successo

Quest’edizione sta regalando tantissimi colpi di scena al pubblico che da anni segue le dinamiche della casa più spiata d’Italia. Il merito è senza dubbio dei concorrenti che si stanno mettendo in gioco davanti alle telecamere. In questi giorni, per esempio, si sta parlando dell’ingresso di Perla, ovvero l’ex fidanzata di Mirko.

Tutti sanno che si sono lasciati durante l’esperienza di Temptation Island e allo stesso tempo hanno dato una possibilità ai rispettivi tentatori. Lei ha messo la parola fine mentre lui sta ancora con Greta che si sta facendo sentire dall’esterno soprattutto con Angelica.

La ragazza avrebbe degli atteggiamenti con il fidanzato alquanto opportuni, così ha chiesto al Grande Fratello di poter avere un confronto con Angelica. Nel frattempo quest’ultima ha ricevuto la visita del fidanzato Riccardo, ma c’è qualcuno che dubita della loro love story per un bacio mancato.

Poi inevitabile e parlare di Beatrice Luzzi alle prese con Giuseppe Garibaldi. I due vivono la conoscenza tra alti e bassi, anche se dopo la puntata di settimana scorsa Letizia Prestis ha riferito a Massimiliano Varrese che i due erano nudi sotto le coperte. Adesso al centro dell’attenzione c’è un altro concorrente che potrebbe addirittura rischiare la squalifica.

Concorrente del Gf a rischio squalifica

Sul web si sta facendo sentire anche l’ex fidanzata di Letizia, la quale avrebbe fatto delle affermazioni che non rispecchierebbero la realtà. Sicuramente Alfonso Signorini darà la possibilità di vederci chiaro nella faccenda.

Tornando alla questione della squalifica, la persona che potrebbe essere a rischio è una ragazza che sta dando del filo della torcere a Beatrice. La considera una falsa proprio come Giuseppe che starebbe approfittando della sua notorietà per un fatto di popolarità. Lei non è altro che Anita. Ma cosa avrà combinato nelle ultime ore? Andiamo subito a scoprirlo..

La confessione inaspettata di Anita

In poche parole su Twitter sta circolando una notizia che non è stata gradita dalla massa. Avrebbe riferito ad alcune compagnie di avventura di essere uscita dalla casa per più di un’ora. Ne ha parlato una volta rientrata indisturbata.

Gli utenti social vogliono vederci chiaro per capire cosa l’abbia spinta a compiere un gesto simile. Se la causa non fosse legata a una questione di salute, allora le lamentele potrebbero aumentare perché non sarebbe giusto anche per via del regolamento non rispettato.