Gina Lollobrigida, le ultime tristi parole in ospedale: ora esce fuori tutta la brutale verità

Epilogo struggente per i familiari di Gina Lollobrigida: nonostante la sentenza, resta l’amarezza per quell’ultima e dolorosa confessione.

Si è finalmente conclusa la controversa vicenda giudiziaria che aveva condotto sul banco degli imputati il giovane Andrea Piazzolla, ex factotum dell’indimenticata “Bersagliera” Gina Lollobrigida.

L’attrice si è spenta il 16 gennaio 2023 a Roma, e a poche ore dalla sua dipartita i maggiori rotocalchi e talk-show televisivi hanno indagato circa la sorte del suo patrimonio, soprattutto in relazione al ruolo cruciale di Andrea Piazzolla rispetto alla famiglia della facoltosa defunta.

La battaglia legale è finalmente sfociata in una sentenza lapidaria, che ha decretato una condanna di 3 anni di reclusione e il conferimento di una provvisionale di 450.000 euro a carico dell’imputato per circonvenzione di incapace. Secondo la Procura, infatti, Piazzolla avrebbe favorito nell’attrice “l’indebolimento della corretta percezione della realtà,, tale da configurare una condizione di deficienza psichica e della menomazione del potere di critica“.

Il figlio di Gina Lollobrigida, Andrea Milko Skofic, ha accolto con soddisfazione la decisione del giudice, ed ai microfoni di Bruno Vespa ha concesso alcune rivelazioni circa gli ultimi giorni di vita della madre, nei quali quest’ultima avrebbe maturato la consapevolezza di esser caduta nella rete di un potenziale truffatore.

Gina Lollobrigida e le ultime parole al figlio Andrea Milko Skofic

Il figlio dell’attrice è intervenuto nel programma “Cinque minuti”, ed ha riferito a Bruno Vespa: “Quando eravamo in ospedale io e Dimitri, mio figlio, erano anni che non la vedevo, e non la vedeva neanche Dimitri. Scuoteva la testa, non riusciva a parlare. Era molto emozionata, e ha detto: ‘Ho sbagliato tutto, ho sbagliato tutto’…“.

Andrea Milko Skofic ha quindi aggiunto: “È che lei non mi faceva più entrare in casa, quindi ho dovuto fare quell’azione, dell’amministratore di sostegno. Non potevo parlare liberamente con mia madre, e le hanno raccontato che io volevo farla internare, ma volevo solo che qualcuno super partes potesse controllare le spese di Piazzolla. Sono soddisfatto, è quello che mi aspettavo, ma questa storia non doveva accadere. Se ci penso agli anni persi con mia madre? E come no. Rimpiango tutto il tempo che ho perso, quello che ho perso con mia madre, e quello che lei ha perso con me“. L’avvocato della famiglia ha sempre covato una convinzione ben precisa, come riporta anche “Fanpage”: “Quando si sono conosciuti, Lollobrigida aveva un patrimonio di almeno 12 milioni di euro, e quando è morta questo patrimonio era praticamente a zero“.

La replica di Andrea Piazzolla

Dal canto suo, Andrea Piazzolla ha sempre professato la propria buona fede, nonché l’autenticità della sua affezione alla celebre attrice laziale.

“Ha detto pubblicamente, tante volte, che il suo desiderio era quello non lasciare nulla al figlio” – ha ribadito l’ex collaboratore di Gina Lollobrigida – “Mi sono sempre preso cura di lei, e l’ho amata“.