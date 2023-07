Ciampino, grave incendio presso l’impianto di rifiuti: paura per la nube di fumo nero

Dalle 8:45 di stamane, 29 luglio, tre squadre di Vigili del Fuoco con due autobotti, un’autoscala e il carro schiuma, sono intervenute a Ciampino (Rm) in Via Enzo Ferrari 105 per un incendio presso un deposito di rifiuti. Il rogo ha sprigionato una densa colonna di fumo nero. Sul posto la Polizia di Stato e gli agenti di Polizia di Roma Capitale. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Non ci sarebbero vittime o persone ferite, riferisce il Comune che invita i residenti a tenere le finestre chiuse a causa del fumo. Il Comune riferisce che si tratta di un “grave incendio presso l’impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000, in zona Appia Nuova“. Al momento la nube si sta spostando verso Ovest/Nord Ovest.

La Sindaca Emanuela Colella ha provveduto a informare i Sindaci delle città limitrofe che fanno capo alla Asl Roma 6, rispetto alla natura dell’incendio e sta condividendo le informazioni da diramare alla cittadinanza. Si raccomanda ove visibile il fumo, di tenere le finestre chiuse”. Le operazioni di spegnimento, riferiscono i Vigili del Fuoco, continuano ed è stata fatta anche una ricognizione aerea con l’elicottero Drago VF156. (Agenzia Agi)

© Riproduzione riservata