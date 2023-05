Chi è Mattia, il vincitore di Amici 2023

(Adnkronos) – Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 2023. Diciannove anni (compiuti all'interno del programma), vive in provincia di Bari con la famiglia. Lo scorso anno aveva partecipato ad Amici ma si era dovuto ritirare per un infortunio. Da allora è diventato maggiorenne, si è diplomato e ha preso la patente. Mattia è quindi tornato dopo la promessa di Raimondo Todaro dello scorso anno di avere già pronto un banco. Quando Maria De Filippi ha pronunciato il suo nome, Mattia si è accasciato a terra e ha iniziato a piangere. E dopo aver alzato la coppa, ha detto tra le lacrime: "Non riesco a crederci, mi sembra un sogno". Poi ha aggiunto: "Volevo ringraziare tantissimo tutte le persone che lavorano qui dentro, che sono una marea. Volevo ringraziare Benny, che mi è stata accanto in questo serale, tutti i professionisti, il mio coach Raimondo, tutte le persone che hanno permesso questo, grazie a loro ho alzato questa coppa". E ancora: "Grazie a te Maria, mi hai cambiato la vita. Non stavo passando un bel periodo, mi avete fatto rivivere. Specializzato nel ballo latino americano e nella Zumba (sua madre è un’insegnante di questa disciplina), già da molto piccolo ha ballato nello staff di Beto Perez.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata