Champions League, oggi Real Sociedad-Inter: dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Esordio oggi in Champions League per l'Inter di Simone Inzaghi che alle 21 di stasera 20 settembre 2023 affronterà la Real Sociedad sul campo dell'Anoeta di San Sebastian per la prima giornata del Gruppo D. I nerazzurri reduci dal 5-1 nel derby contro il Milan, sono carichi. L'obiettivo è arrivare in finale e dimenticare l'amara sconfitta dell'anno scorso con il Manchester City. REAL SOCIEDAD (4-3-3) – Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi, Méndez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S.Inzaghi Si tratta della prima partita della nuova stagione che verrà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video dalle 21.

© Riproduzione riservata