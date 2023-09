Champions League, oggi Braga-Napoli: dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Il Napoli fa il suo esordio stagionale in Champions League scendendo in campo oggi 20 settembre 2023, sul campo del Braga per la prima sfida della fase a gironi. Calcio d'inizio alle ore 21 all'Estadio Municipal per i campioni d'Italia con diretta tv e streaming. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e in diretta streaming su Now e Infinity+. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata