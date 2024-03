Cesaroni, ricordate il bar nella fiction? Ora l’attico è in vendita: il prezzo è roba dell’altro mondo | Vedi tutta Roma

Cesaroni, impossibile dimenticare la mitica osteria. Ora l’attico è in vendita a un prezzo pazzesco. Da non credere.

Se parliamo dei Cesaroni dobbiamo metterci in testa fin da subito di stare indubbiamente per nominare una delle serie televisive più amate di sempre. Adorata da tutte le famiglie, ora è disponibile su Netflix. Sono state girare ben 6 stagioni e ora i fan, soprattutto quelli della prima ora, sperano di rivedere, sebbene a distanza di molti anni, la settima.

Claudio Amendola che nella fiction interpreta Giulio Cesaroni, che è a capo di una famiglia allargata, non ha nascosto del tutto questa possibilità quando tempo fa è stato gradito ospite di Verissimo. Il problema è che molti altri attori e veri punti cardine de i Cesaroni pare che non siano più disponibili.

Fra di essi non possiamo non menzionare la mitica Alessandra Mastronardi sempre più lanciata in territorio internazionale. In ogni caso in molti ci sperano ancora e non vedono l’ora conoscere la data precisa in cui inizieranno le nuove riprese. E chiaramente si aspettano anche delle indiscrezioni, particolarmente succulenti.

Cesaroni, ricordate il bar della fiction? Ora l’attico è in vendita a una cifra pazzesca

Nelle puntate delle varie stagioni a livello di location si vedevano la casa di Giulio, la scuola e il mitico bar, o meglio l’osteria della famiglia Cesaroni dove operano i fratelli, il già menzionato Giulio nonché Cesare. Questo personaggio è diventato famoso soprattutto per il suo modo di dire Che Amarezza.

Parliamo in ogni caso di tutti luoghi che fanno parte della mitica Garbatella, un quartiere indubbiamente molto amato della Città Eterna e che ha suscitato un grande interesse da parte del grand pubblico dopo la messa in onda della serie. Oggi l’attico posto sopra il mitico bar è stato messo in vendita. La cifra? Talmente alta da farvi girare in men che non si dica la testa.

Quanto vi costerebbe acquistarlo

Parliamo infatti, udite udite, della bellezza di 1.950.000 euro. Tra l’altro si tratterebbe pure di una cifra scontata visto che quella di partenza era di 2.2000.000 euro. E’ sito al quinto piano ed è dotato di ascensore oltre che di accesso per disabili. Possiede 4 camere, 2 bagni e due terrazzi.

E’ sito esattamente in Via Roberto Dei Nobili nel pieno cuore pulsante del centro storico della Garbatella. E chissà se qualche facoltoso fan della serie non decida di acquistarlo. A quanto pare nessuno è riuscito ancora ad accaparrarselo. E intanto i sostenitori dei Cesaroni sognano ancora quando ai pieni inferiori si giravano i vari episodi.