C’è un lago sotto la città, l’itinerario segreto che ti porta nel ventre di Roma: il percorso tra i cunicoli nascosti che pochi osano affrontare

Nella capitale italiana esiste un percorso che solo i più forti possono intraprendere. Andiamo a scoprire di quale impresa eroica si tratta.

Roma è una realtà che non smette mai di stupire né chi ci vive né chi si trova di passaggio. È un museo a cielo aperto per via di tanti resti di un passato glorioso. Tra i vari monumenti non si può non menzionare il Colosseo che ogni giorno accoglie tantissimi visitatori curiosi di scoprire il luogo dove si sfidavano i gladiatori.

Da non dimenticare la Basilica di San Pietro, ultimamente più visitata del solito per via dell’elezione del nuovo Papa. A seguire ci sono i Musei Vaticani dove è possibile ammirare le opere d’arte dei più grandi artisti della storia dell’umanità.

Ovviamente c’è tanto altro che vale la pena contemplare con i propri occhi, ma devi sapere che c’è anche una realtà nascosta poco conosciuta perché non è illuminata dai raggi del sole.

Secondo quanto riportato sul sito visitlazio.com pare che esistano dei luoghi del tutto inimmaginabili nella capitale italiana con labirinti, grotte e laghetti sotterranei. Sicuramente chi ama il trekking ed entrare in contatto con la natura non potrà che esserne soddisfatto. Andiamo a scoprire qual è questa realtà lontana dal caos tipico della quotidianità.

Roma, il suo mondo sotterraneo ti lascerà a bocca aperta

Stiamo parlando delle Cave sotto al Tempio del Divo Claudio al Celio e dei suoi laghetti. Questo tempio fu realizzato da Agrippina per il marito, non che imperatore romano, Claudio.

Gli appassionati di storia ricorderanno che Tiberio Claudio Druso fu un imperatore amato, dunque gli esponenti della dinastia dei Flavi decisero di restaurare il tempio dopo che fu distrutto da Nerone intento a cambiare l’urbanistica della zona per far costruire la sua dimora. Non è finita qui!

Un tuffo nel passato da fare a piedi o in bicicletta

I sotterranei sono caratterizzati da gallerie scavate nel tufo e hanno 16 pozzi e 2 piccoli laghetti. Se si segue un percorso si arriva alla grotta collocata sotto il quartiere romano di Monteverde di 7.000 metri quadrati. In questo caso si narra che i tempi della Seconda Guerra Mondiale gli abitanti della zona si rifugiavano lì per sfuggire al nemico. Per ora non può accedere nessuno se non gli esperti.

Poi all’interno del parco dell’Appia Antica c’è un labirinto sotterraneo con 5 km di gallerie ed è possibile anche percorrerlo con la bicicletta. Qui la leggenda dice che in passato c’erano delle catacombe ai tempi del Cristianesimo. Non importa se camminerai o pedalerai perché a prescindere da ciò in questo luogo avrai modo di fare un tuffo nel passato. Se ti trovi a Roma allora dovresti dedicare una giornata all’esplorazione di questo mondo sotterraneo.