Catania, sparatoria in via Santa Maria della Catena: due feriti

(Adnkronos) – Due persone sono rimaste ferite con diversi colpi di pistola in via Santa Maria della Catena, nel popolare quartiere San Cristoforo, a Catania. La sparatoria è avvenuta intorno alle 11. Si tratta di un 28enne colpito alla spalla e di un 60enne, impiegato come falegname, al torace. Quest'ultimo è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. A terra, davanti a un negozio sono stati ritrovati diversi bossoli, mentre in via Idria, poco distante, la pistola a salve modificata, da cui sarebbero partiti i colpi. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata