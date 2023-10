Casa, Baccarini (Fiaip): “Aumentare offerta affitti, necessaria rete tra pubblico e privato”

(Adnkronos) – "L’emergenza abitativa e il caro affitti è un tema al centro del dibattito politico e mediatico da diversi anni, soprattutto dopo il post pandemia. Bisogna aumentare l’offerta delle case da mettere in affitto e per fare questo è necessaria una sinergia tra pubblico e privato esattamente come avviene oggi con rentvolution". Lo ha detto il presidente di Fiaip, Gianbattista Beccarini, a margine dell’evento ‘Rentvolution. Risolvere l’emergenza abitativa’, tenutosi presso la sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva a Roma. “Credo che l’approccio corretto sia quello sistemico, quindi collaborativo, e fare rete soprattutto fra le componenti che possono dare una mano e che vivono le problematiche economiche degli affitti tutti i giorni. Inoltre, credo che la nostra categoria possa aiutare prevedendo una serie di iniziative come quella di oggi – ha continuato il presidente di Fiaip -. Dobbiamo presentare proposte fattibili e concrete tra le quali c’è sicuramente quella di trasformare il contratto di locazione in titolo esecutivo e quello di attuare una fiscalità di vantaggio per chi decide di affittare nel lungo termine anche valutando una flessibilità della durata delle locazioni”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

