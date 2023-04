Carta di Identità elettronica, perché è importante averla subito

Presto la Carta di Identità Elettronica diventerà il documento unico per tutti i cittadini che potranno accedere, oltre che con lo Spid, a tutti i servizi on line della pubblica amministrazione.

Non solo, con la Carta di Identità Elettronica potrete accedere anche a mezzi di trasporto, musei oppure uffici e luoghi di lavoro. Insomma, un passe-partout del cittadino.

Al momento del pieno sviluppo della carta si potranno effettuare anche molte altre procedure: per esempio il check -in delle strutture alberghiere, le modifiche legate agli operatori telefonici, sostituire gli abbonamenti per i mezzi pubblici oppure accedere a manifestazioni ed eventi in sostituzione dei biglietti.

Ma potrebbe sostituire anche i badge per l’ingresso ai luoghi di lavoro.

Carta di identità elettronica: come richiederla

Per richiedere la Carta di Identità Elettronica è necessario andare sul sito del Ministero dell’Interno alla sezione dedicata: www.cartaidentita.interno.gov.it.

Possono richiedere la Carta tutti i cittadini italiani che: siano in possesso di una carta di identità cartacea, che abbiano smarrito o deteriorato il loro documento; in caso di furto. È possibile richiederne una nuova anche se la vostra è stata emessa prima del 4 luglio 2016.

In tutti gli altri casi è necessario attendere la scadenza del documento prima di richiederne una nuova. Da qualche mese per prenotare la carta di identità dovrete accedere al servizio di prenotazioni on line che vi indirizzerà alla prima data disponibile nel vostro Comune.

Per il rilascio del documento per i figli minorenni è necessario che entrambi i genitori siano presenti oppure dovrete portare una delega firmata. In caso di primo rilascio bisognerà consegnare all’operatore un altro documento in corso di validità oppure presentarsi con due testimoni. Al momento del rilascio potrete chiedere di ricevere il documento presso il vostro domicilio oppure, se lo preferite, di recarvi di nuovo alla sede del Comune.

Quanto costa richiedere la nuova Carta di Identità?

Per il rilascio del documento di identità sarà necessario pagare 16,79 euro e i diritti di segreteria che variano da 5 a 8 euro. In totale dunque il costo di una nuova carta di identità elettronica si aggira tra 22 e 27 euro che potrete versare sia il giorno del rilascio alla sede del Comune che pagando in anticipo nel momento della prenotazione. Sulla piattaforma per prenotare le carte potrete anche inserire le foto che volete caricare sul documento.

Tenete ben a mente i codici di sicurezza

L’operatore allo sportello, incaricato del rilascio della Carta di Identità Elettronica vi consegnerà una ricevuta cartacea dove comparirà la prima parte dei codici pin e puk. La seconda parte arriverà nella stessa busta dove troverete la carta.

I codici interi serviranno per accedere ai servizi digitali e a tutti quelli abilitati all’accesso con carta identità elettronica.

Niente paura se però avete smarrito i codici: basterà recarsi presso l’ufficio Anagrafe del vostro Comune di residenza e chiedere la ristampa dei codici pin e puk. Ve ne sarà consegnata una prima metà mentre la seconda arriverà sulla mail indicata al momento della registrazione per ottenere la carta.

*Immagine dal sito del Ministero dell’Interno

