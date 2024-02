Carnevale, per far felice i tuoi bimbi portalo in questo paesino a 30 minuti da Roma: la festa è tra le più belle

Carnevale, porta i tuoi bimbi a festeggiarlo qui. Parliamo di un paesino sito a 30 minuti da Roma. Festa top per tutti.

Ormai ci siamo, il Carnevale sta raggiungendo il suo apice. Diciamo pure che il week end che sta pian piano per arrivare sarà l’ultima occasione per viverlo a pieni polmoni per molte persone che nelle giornate di lunedì e di martedì, il famoso martedì grasso, lavorano. Dal giorno seguente, che è pure San Valentino, entreremo in Quaresima, con le famose Ceneri.

Ora però la voglia di sano divertimento è a mille. Se da un lato i bimbi adorano questa festa, che è decisamente spassosa e divertente, anche i grandi l’hanno in grande simpatia. E poi, diciamocela tutta, può rappresentare pure l’assai ghiotta occasione per numerosi adulti di tornare a essere piccoli anche solo per qualche giorno o una manciata di ore.

E lo possono fare facendo vibrare dentro di loro a più non posso il classico fanciullino di pascoliana memoria come magari hanno già fatto nel passato periodo natalizio. Vietato poi è pensare alla dieta. Difatti i piatti sia dolci che salati che vengono proposti in questo periodo sono talmente buoni che qualche assaggio è assolutamente doveroso farlo.

Carnevale, per far felici i tuoi bambini portali in questo paesino vicino a Roma

E poi è meraviglioso assistere a parate, cortei in maschera, compresi quelli a tema e partecipare a balli e canti di gruppo in una meravigliosa location. Di certo se opteremo per andare in un piccolo paese, sito a circa mezzora da Roma, potremo vivere tutto ciò per l’immensa gioia pure dei nostri figli.

Tanto più che i bambini, soprattutto quelli del posto, sono direttamente coinvolti alla realizzazione della grande festa che avviene in ogni zona del paese, centro storico in primis. Diciamo pure che in ogni via è possibile festeggiare al massimo grado il Carnevale anche se non si è mascherati. Siete pronti a scoprire di che cosa stiamo esattamente parlando?

Frascati, il paese del vino ma non solo

Parliamo del mitico Carnevale di Frascati che durante i primi eventi che hanno preso vita a partire dallo scorso 28 Gennaio ha potuto contare sulla presenza, udite udite, di ben 6mila persone, giunte da Roma e dalla Provincia pur di assistervi. Tanti poi gli eventi collaterali proposti, rigorosamente free, sia per i grandi sia per i piccini.

E poi parteciparvi può rappresentare pure un mezzo per conoscere meglio e da vicino questa località che è famosissima ovunque per il suo squisito vino, nonché per il suo divino cibo. E poi nascondono al suo interno bellezze artistiche, naturalistiche e paesaggistiche che meritano di certo più di una visita.