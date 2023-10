Carburanti, prezzi benzina e gasolio in ribasso

(Adnkronos) – Scendono le quotazioni dei prodotti raffinati, anche il Brent è in calo a 90 dollari dopo che la banca Citi ha previsto per il quarto trimestre dell'anno una tendenza ribassista fino a 82 dollari, grazie all'aumento della produzione nei Paesi non Opec, a partire dagli Stati Uniti. Si vede così un movimento al ribasso sui listini dei prezzi dei carburanti dei maggiori marchi. Salgono invece i prezzi di importazione di propano e butano dall'Algeria, principale fornitore dell'Italia, con conseguenze immediate sui prezzi del Gpl alla pompa che torna a salire dopo due mesi di stasi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e aumentato di un cent/litro quelli del Gpl. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,991 euro/litro (invariato, compagnie 1,995, pompe bianche 1,982), diesel self service a 1,935 euro/litro (invariato, compagnie 1,939, pompe bianche 1,927). Benzina servito a 2,128 euro/litro (invariato, compagnie 2,170, pompe bianche 2,043), diesel servito a 2,071 euro/litro (invariato, compagnie 2,113, pompe bianche 1,987). Gpl servito a 0,712 euro/litro (invariato, compagnie 0,721, pompe bianche 0,701), metano servito a 1,396 euro/kg (-1 millesimo, compagnie 1,405, pompe bianche 1,389), Gnl 1,268 euro/kg (+2, compagnie 1,262 euro/kg, pompe bianche 1,272 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,068 euro/litro (servito 2,315), gasolio self service 2,022 euro/litro (servito 2,277), Gpl 0,851 euro/litro, metano 1,517 euro/kg, Gnl 1,277 euro/kg. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

