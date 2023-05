Carburanti, per benzina e gasolio prezzi medi in rialzo

(Adnkronos) – Nessun operatore fa registrare rialzi sui carburanti questa mattina anche se alla pompa si evidenziano rialzi per effetto degli aumenti dei listini dei prezzi consigliati registrati la scorsa settimana. Lo comunica la Staffetta Quotidiana che sottolinea come tornano a salire intanto le quotazioni dei prodotti raffinati. Le medie dei prezzi dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, elaborati dalla Staffetta Quotidiana, vedono la benzina self service a 1,824 euro/litro (+10 millesimi, compagnie 1,827, pompe bianche 1,815), diesel a 1,665 euro/litro (+6, compagnie 1,671, pompe bianche 1,653). Benzina servito a 1,961 euro/litro (+10, compagnie 2,003, pompe bianche 1,876), diesel a 1,806 euro/litro (+7, compagnie 1,851, pompe bianche 1,717). Gpl servito a 0,746 euro/litro (-2, compagnie 0,758, pompe bianche 0,731), metano servito a 1,553 euro/kg (-11, compagnie 1,565, pompe bianche 1,542), Gnl 1,416 euro/kg (-3, compagnie 1,406 euro/kg, pompe bianche 1,423 euro/kg). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

