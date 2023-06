Carburante, prezzi medi in rialzo per benzina e gasolio oggi in Italia

(Adnkronos) – Crescono le medie nazionali dei prezzi di benzina e gasolio praticati oggi. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil un ribasso di un centesimo al litro sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,848 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,855, pompe bianche 1,833), diesel a 1,687 euro/litro (+5, compagnie 1,694, pompe bianche 1,669). Benzina servito a 1,983 euro/litro (+3, compagnie 2,028, pompe bianche 1,894), diesel a 1,825 euro/litro (+4, compagnie 1,872, pompe bianche 1,733). Gpl servito a 0,724 euro/litro (-1, compagnie 0,736, pompe bianche 0,709), metano servito a 1,451 euro/kg (-1, compagnie 1,456, pompe bianche 1,446), Gnl 1,248 euro/kg (+1, compagnie 1,254 euro/kg, pompe bianche 1,244 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,914 euro/litro (servito 2,168), gasolio self service 1,768 euro/litro (servito 2,032), Gpl 0,844 euro/litro, metano 1,549 euro/kg, Gnl 1,196 euro/kg. —[email protected] (Web Info)

