Carburante, prezzi di benzina e gasolio in calo oggi in Italia

(Adnkronos) – Prezzi del carburante ancora in calo oggi in Italia. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,845 euro/litro (-3 millesimi rispetto a mercoledì, compagnie 1,850, pompe bianche 1,834), diesel self service a 1,686 euro/litro (-3, compagnie 1,691, pompe bianche 1,674). Benzina servito a 1,982 euro/litro (-4, compagnie 2,026, pompe bianche 1,895), diesel servito a 1,826 euro/litro (-4, compagnie 1,870, pompe bianche 1,738). Gpl servito a 0,713 euro/litro (-2, compagnie 0,724, pompe bianche 0,701), metano servito a 1,444 euro/kg (invariato, compagnie 1,445, pompe bianche 1,442), Gnl 1,253 euro/kg (+11), compagnie 1,253 euro/kg, pompe bianche 1,254 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,914 euro/litro (servito 2,167), gasolio self service 1,771 euro/litro (servito 2,033), Gpl 0,841 euro/litro, metano 1,546 euro/kg, Gnl 1,196 euro/kg. —[email protected] (Web Info)

