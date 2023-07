Carabinieri, gen. Castello visita Comando Caltanissetta

(Adnkronos) – il Generale di Divisione Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta. Il Generale ha incontrato gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione, i delegati della Rappresentanza militare e una rappresentanza di Carabinieri in servizio ed in congedo della Provincia. Nel corso della visita il Generale ha rivolto al Comandante Provinciale, Colonnello Vincenzo Pascale, "parole di apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso dai Carabinieri nel controllo del territorio, sottolineando l’importanza delle Stazioni Carabinieri, punto di forza della struttura Territoriale dell’Arma". L’occasione della sua visita è servita anche "per fare il punto sull’attività di contrasto alla criminalità organizzata e alla microcriminalità svolta dai Carabinieri nel territorio provinciale, che ha permesso il conseguimento di importanti risultati operativi". Inoltre il Generale Castello, nel corso della sua visita a Caltanissetta ha incontrato il Prefetto, Chiara Armenia, alla quale ha rinnovato da parte dell’Arma il "massimo impegno e la costante vicinanza", e i vertici della magistratura nissena: la Presidente della Corte d’Appello Maria Grazia Vagliasindi, la Presidente del Tribunale Gabriella Canto, il Procuratore Generale Antonino Patti, il Procuratore della Repubblica Salvatore De Luca, con i quali si è confrontato sulle specificità criminali del territorio e sull’attività investigativa condotta dall’Arma sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria, confermando la disponibilità dell’Istituzione ad operare, d’intesa con i Reparti Speciali dell’Arma. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

